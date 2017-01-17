Einstein’ın Hayatı Dizi Oluyor, Üstelik İlk Teaser’ı da Yayınlandı!

National Geographic’in ilk dizisi olan Genius, önümüzdeki Nisan ayından itibaren yayına girecek. Dizinin ilk sezonunda ise Einstein’ın hayatı anlatılacak.

Walter Isaacson’un Einstein: His Life and Universe isimli kitabından esinlenerek çekimlerine başlanan Genius (Türkçe’de dahi demek), ilk sezonunda Albert Einstein’ın hayatını anlatacak. Dizi, National Geographic’in ilk dizisi olacak olmasına rağmen oldukça başarılı bir cast ekibine sahip.

Akıl Oyunları, Da Vinci Şifresi gibi filmlerin yönetmenliğini yapan Ron Howard’ın yöneteceği dizinin baş kahramanı -Einstein’ın hayatını onayacak oyuncu-, Karayip Korsanları serisinden hatırlayacağımız Geoffrey Rush olacak. Tabii oyuncunun rol alacağı bu bölümler, Einstein’ın yaşının ilerlediği zamanları kapsayacak. Gençlik yıllarının anlatıldığı bölümlerde ise rolü Johnny Flynn üstlenecek.

İlk sezon toplam 10 bölümden oluşacak ve konu olarak Einstein’ın bilimsel araştırmalarına ve özel hayatına yer verilecek.

Bu arada şunu belirtmekte fayda var; dizinin her sezonunda farklı bir dahinin hayatı anlatılacak. İlk sezonda Albert Einstein’a yer verilecek, bir sonraki sezonda hangi dahinin hayatının anlatılacağı ise henüz netlik kazanmadı. Dizi, önümüzdeki Nisan ayından itibaren yayınlanacak.