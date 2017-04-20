Albert Einstein’ın Paçalarından Ego Akan Evlilik Sözleşmesi

Albert Einstan’ın Mileva Maric ile evli olduğu sırada başka bir kadınla ilişkiye başladıktan sonra hazırladığı ilginç bir evlilik sözleşmesi.

Albert Einstein, hayatı ilginçliklerle dolu bir bilim insanı. Çok geç konuşmaya başlayan, okul hayatı pek de başarılı geçmeyen Einstein, daha sonra yaptığı çalışmalarla hala bilim dünyasının en önemli bireylerinin merkezinde yer alıyor. Kendisinin ne kadar farklı bir karakterde olduğunu gösteren, hazırladığı ilginç bir evlilik sözleşmesi ortaya çıktı.

Bunu hazırlamasına sebep olan durum ise, Mileva Maric’le evli olduğu sırada Elsa Löwenthal ile ilişkiye başlamasıymış. Şimdi bu sözleşmedeki maddelerin neler olduğuna sırasıyla bir bakalım:

Sorumlu olduğun şeyler:

Giysilerim ve çamaşırlarım düzenliliğinden

Üç öğünde de yemeklerimi odamda düzenli olarak yediğimden

Yatak odam ve çalışma odamın düzenli olduğundan, çalışma masamı benim dışımda kimsenin kullanmadığından.

Benden kesinlikle talep etmeyeceğin şeyler

Evde seninle birlikte oturmak

Seninle birlikte dışarı ya da seyahate çıkmak.

Benimleyken aşağıdaki maddeleri gözeteceksin

Benden fiziksel bir yakınlık beklentin olmayacak, bana karşı sitemkar olmayacaksın

İstediğim zaman benimle konuşmayı anında keseceksin

Yatak ve çalışma odamdan istediğim anda şikayet etmeden ayrılacaksın.

Ve son olarak maddeleştirmediği son isteği;

Çocuklarımızın önünde beni sözlerinle ya da davranışlarınla aşağılamayacaksın.