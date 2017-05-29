Albert Einstein’ın Söylediği En Yapıcı Sözler!

Albert Einstein sadece yüzyılın değil, tüm dünyanın gelmiş geçmiş en büyük beyinlerinden biri. Onun farklı bakış açısını anlamamızı sağlayan sözlerini sizler için derledik.

Albert Einstein, insanlık tarihinin en büyük beyinlerinden biri. Kendisinin doğa yasalarına bakış açısı sayesinde bugün, evreni daha iyi anlıyor ve çok daha büyük adımlar atabiliyoruz. Onun Görelilik Teorisi’nde ortaya koyduğu vizyon, yalnızca bir bilim insanı gibi değil, aynı zamanda bir filozof gibi düşündüğünü de ortaya koyuyor. Biz de onun vizyonuyal yaşamı ele almamızı sağlayan en anlamı sözlerini derledik.

1. “İki şey sonsuzdur: Evren ve insanoğlunun aptallığı.”

2. “Zekanın gerçek belirtisi bilgi değildir, hayal gücüne sahip olmaktır.”

3. “Özel bir yeteneğim yok. Yalnızca bir şekilde inanımaz bir boyutta meraklıyım.”

4. “Başarılı biri olmaya çalışmayın, bunun yerine etik değerlere sahip biri olmaya çalışın.”

5. “Doğanın derinliklerine bakınız, orada herşeyi daha iyi anlayacaksınız!”

6. “Eğitim, okulda size öğretilen bilgileri unuttuğunuzda size kalanlardır.”

7. “Problemleri, onları tespit ettiğimiz veya oluşturduğumuz yöntemlerle çözemeyiz. Yeni yöntemler bulmalıyız.”

8. “Deliliğin tanımı şudur: Aynı şeyleri üst üste yaparak farklı sonuçlar beklemektir.”

9. “Barış ve huzur zorla sağlanmaz, ancak ve ancak karşılıklı anlayış ile başarılabilir.”

10. “Yaşam tıpkı bisiklet sürmeye benzer. Dengenizi koruyup yere çakılmamanız için hareket etmeye devam etmelisiniz.”