Fotolarınızı bulut sunucuya göndermeye gerek kalmadan kendi telefonunuz üzerinde (iPhone'larda) yapay zekanın nimetlerinden faydalanarak rahatlıkla düzenleyebilirsiniz bu programla.

Album+ adlı yeni bir iOS uygulaması artan yapay zeka imkanlarını ve yeni telefonlarda bulunan işlemcileri kullanarak fotoğrafların daha iyi yönetilmesine yardımcı oluyor. Uygulamanın özellikleri Google Photos’taki özelliklere benziyor. Örneğin çifte fotoları ayıklıyor, resimlerdeki insanları, yerleri ve nesneleri kategorize ediyor. Fakat Album+’nın farkı, bu işi çevrimdışı yapay zeka ile yapıyor olması. Yani bulut sunucuya bağlanmanıza gerek kalmadan görüyor işini.

Tabii bu da tüketici mahremiyetinin daha yüksek seviyede sağlanması imkanını beraberinde getiriyor diyor firma.

Album+’nın yapımcı firması Polarr’ın büyümesinden sorumlu başkan Sam Sabri “Kullanıcı mahremiyetinin önümüzdeki yıllarda ana hassasiyet kaynağı olacağına inanıyoruz. Davranışsal şablonlarını reklam firmalarına sızdırabilecek bir sunucuya yüklemek istemiyor kimse fotoğraflarını ama bir çok kişi hala görüntü sınıflandırma ve arama kategorizasyonu gibi konularda bulut sunucu tarafından sağlanan bilgisayar hizmetlerine bel bağlamak zorunda. Ekibimiz, yapay zeka modellerini sıkıştırarak mobil cihazlar üzerinde hızlı ve enerji açısından verimli olacak şekilde çalışmasını sağlamak için oldukça zaman harcadı” diyor.

Uygulama aynı zamanda akıllı telefonların ne denli güçlü hale geldiklerini de gösteriyor.

Google Fotoğraflar’da olduğu gibi Album+’da fotoğraflar üzerindeki insanları, nesneleri, yerleri, belgeleri ve tarifeleri algılama, kategorize etme ve organize etme işlemlerini otomatik olarak yerine getirebiliyor. Aynısından birden fazla çekilmiş resimleri ve diğer tip kötü çekim resimleri silebiliyor, estetik açıdan benzer olan fotoğrafları da aynı sınıfa dahil edebiliyor. Üstelik kolaj yapma, yüzlerce resme aynı anda uygulanabilecek filtreleme, toplu olarak silme gibi işlemleri yapabilen bir çok araca sahip.

En çok göze çarpan özellik ise uygulamanın tüm bu işlemleri cihaz üzerinde yapması.

“Görüntü kümelendirme, yüz algılama, estetiğe dayalı sınıflandırma, hızlı ve etkin nesne ve sahne tespiti gibi işlemleri cihaz üzerinde, kullanıcının albümlerinde yapmak için yapay zekayı kullanabilen ilk firma olduğumuzu zannediyoruz” diyor Sabri.

Album+’nın tam kapasite özelliğe sahip seti, aylık 1.99$ ya da yıllık 12.99$’lık ücretli üyelikle edinilebiliyor.

Uygulama iOS, iPhone 6 ve sonraki modeller için buradan indirilebilir.