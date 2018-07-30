Yüz tanıma, 18:9 ekran oranı ve pek çok modern tasarım trendini sunan, uygun fiyatlı Alcatel 3, Türkiye’de resmi olarak satışa sunuldu. Cihazın özelliklerine değiniyoruz.

Alcatel, uygun fiyatlı telefon üretimi konusunda bir kez daha başarılı bir iş yaparak, kullanıcıların yeni dönem uygulamaları kullanmalarını sağlayacak cihaz geliştirdi. Alcatel 3, 5.5 inçlik IPS :HD+ ve 18:9 en-boy oranına sahip FullView ekranıyla birlikte geldi. 2.5D kavisli ön ve arka panel sayesinde kavrayıcı bir tutuş imkanı sunan cihaz, diğer özellikleriyle de fiyatına göre oldukça uygun.

Alcatel 3’ün parmak izi sensörü ise geleneksel olanlardan biraz farklı. Zira kullanıcılar bu sensöre dokunarak fotoğraf çekebiliyorlar, farklı işlevler atayabiliyorlar. Ayrıca farklı uygulamaları tek dokunuşla otomatik olarak mümkün oluyor. Cihaz, pahalı amiral gemilerin simge özelliklerinden olan yüz tanıma teknolojisini Face Key adıyla uygun fiyata sunuyor.

Yazılımlar sayesinde çözünürlükleri 16 MP (arka) ve 8 MP’e (ön) yükselen kameraların her ikisi de flaş özelliğine sahip. Kullanıcılar, çektikleri fotoğrafları Alcatel 3’ özel SosyoMod sayesinde hızlıca paylaşabiliyorlar.

Ülkemizde 1.199 TL ile raflara çıkacak olan Alcatel 3, spektrum siyah ve spektrum mavi şeklinde iki farklı renk seçeneği sunuyor.

Alcatel 3 Teknik Özellikler: