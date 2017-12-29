18:9 Ekranlı Akıllı Telefon Alcatel 3C Fiyatı ve Özellikleri

TLC, bu yıl orta ve üst segmentte sıklıkla gördüğümüz 18:9 ekran formatını Alcatel 3C ile giriş seviye akıllı telefonlara getirmeyi planlıyor.

Yeni 18:9 ekran formatı 2017 yılında ilk olarak amiral gemisi akıllı telefonlarda ‘moda’ olmuştu. Yılın ilerleyen aylarında ise Çinli akıllı telefon üreticilerinin de konuya dahil olması ile orta seviyede 18:9 ekranı bulunan telefonlar tanıtıldı.

Çin merkezli bir şirket olan TLC, 2018 yılında 18:9 ekran formatını giriş seviye akıllı telefonlarına getirmeyi planlıyor. Uygun fiyatlı olması beklenen Alcatel 3C, çerçeveli bir tasarıma sahip olmasına rağmen 18:9 ekran formatına sahip olacak.

Alcatel 3C Özellikler

İşlemci: MediaTek MT8321

RAM: 1GB

Depolama: 16GB+MicroSD

Ekran: 6 inç HD+ IPS LCD

Arka Kamera: 8MP

Ön Kamera: 5MP

Batarya: 3.000mAh

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Metalik siyah, metalik mavi ve metalik altın olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunacak olan Alcatel 3C’nin Avrupa fiyatının 540 TL civarında olması bekleniyor. Tabii bu ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değildir.