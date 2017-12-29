18:9 Ekranlı Akıllı Telefon Alcatel 3C Fiyatı ve Özellikleri

Yeni 18:9 ekran formatı 2017 yılında ilk olarak amiral gemisi akıllı telefonlarda ‘moda’ olmuştu. Yılın ilerleyen aylarında ise Çinli akıllı telefon üreticilerinin de konuya dahil olması ile orta seviyede 18:9 ekranı bulunan telefonlar tanıtıldı.
Çin merkezli bir şirket olan TLC, 2018 yılında 18:9 ekran formatını giriş seviye akıllı telefonlarına getirmeyi planlıyor. Uygun fiyatlı olması beklenen Alcatel 3C, çerçeveli bir tasarıma sahip olmasına rağmen 18:9 ekran formatına sahip olacak.
Alcatel 3C Özellikler
İşlemci: MediaTek MT8321
RAM: 1GB
Depolama: 16GB+MicroSD
Ekran: 6 inç HD+ IPS LCD
Arka Kamera: 8MP
Ön Kamera: 5MP
Batarya: 3.000mAh
İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat
Metalik siyah, metalik mavi ve metalik altın olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunacak olan Alcatel 3C’nin Avrupa fiyatının 540 TL civarında olması bekleniyor. Tabii bu ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değildir.