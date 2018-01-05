Tutarlı sızıntıları ile ünlü Evan Blass, Çinli akıllı telefon üreticisi Alcatel'in yeni amiral gemisi Alcatel 5'in tasarımını paylaştı.

CES 2018, akıllı telefon üreticilerinin yeni yıla hızlı bir başlangıç yapabilmeleri ve yeni ürünlerini en büyük sahnelerde sergileyebilmeleri için muhteşem bir fırsattır. Alcatel'in yeni amiral gemisini CES 2018’de tanıtıp tanıtmayacağını henüz bilmiyoruz fakat isabetli sızıntıları ile tanınan Evan Blass, Twitter hesabı üzerinden yeni Alcatel amiral gemisinin tasarımını paylaştı.

Blass’ın paylaştığı görsele göre Alcatel 5, Xiaomi Mi Mix serisinden aşina olduğumuz 3 tarafı çerçevesiz akıllı telefon tasarımını örnek alıyor. Fark şu ki; Alcatel 5, diğer akıllı telefon üreticilerinin aksine üst çerçeveyi değil alt çerçeveyi yok ediyor. Böylece ekranın üstünde geçtiğimiz yıllarda gördüğümüz standart çerçeveler varken alt tarafı son derece ince bir çerçeveye sahip.

Alcatel 5, amiral gemilerinin trendine uyarak 18:9 ekran formatına sahip. Cihazın ön yüzeyindeki eleştirebileceğimiz tek nokta ekranın üstünde bulunan çerçevenin olağan dışı bir kalınlığa sahip olması. Bunun dışında cihazın arkasına baktığımızda tek kameraya sahip olduğunu görüyoruz. Arka kameranın hemen altında çift ton LED flaş ve parmak izi tarayıcı bulunuyor.

Sonuç olarak Alcatel 5, uçuk bir fiyatla piyasaya çıkmadığı takdirde tüketicilerin ilgi gösterebileceği bir akıllı telefon olabilir. Tabii bu konuda cihazın tasarımı kadar teknik özellikleri de önemli bir rol oynayacaktır. Yine de Evan Blass tarafından paylaşılan Alcatel 5 için en azından tasarım anlamında olumlu yorumlar yapmak mümkün.