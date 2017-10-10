6 inç boyutlu Alcatel A3 XL , sonunda Türkiye'de satışa sunuldu. A3 XL'nin, uygun fiyatıyla birçok kullanıcının tercihi olması bekleniyor.

Alcatel A3 XL, Türkiye’de satışı sunuldu. Fiyatı ve özellikleriyle dikkatleri üzerine toplayan akıllı telefon, kullanıcılarına sunduğu yüksek teknolojileriyle dikkat çekiyor.

Alcatel A3 XL, 1280 x720 çözünürlüğüne sahip 6 inç’lik ekranıyla karşımıza çıkıyor. Parmak izi tarayıcısına ve 4.5G bağlantı özelliğine sahip olan akıllı telefon, kaliteli ses performansıyla da eşsiz bir mutimedya deneyimi sunmayı vaat ediyor.

Mütevazi özellikleriyle ön plana çıkan A3 XL, 1.1 GHz frekans hızına sahip, MediaTek MT8735B işlemcisinden gücünü alıyor. 1 GB RAM, ve 8 GB dahili depolama alanı bulunan telefon, MicroSD kart desteğiyle 32 GB'a kadar çıkabiliyor.

Telefonun arka kısmında 720p video kaydı yapabilen 8MP çözünürlüklü kamera yer alıyor, ön tarafında ise 5MP çözünürlüğünde bir kameraya yer verilmiş. Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle çalışan akıllı telefon, 3000 mAh’lik bir bataryadan besleniyor.

Giriş seviyesindeki A3 XL, uygun fiyata büyük ekranlı telefon kullanmak isteyen kullanıcılar için güzel bir seçenek olabilir. Bahsi geçen bu telefona 999 TL karşılığında sahip olabilirsiniz.