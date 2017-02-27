Alcatel, dünyanın en ilginç telefonlarından birini Mobil Dünya Kongresi’nde tanıttı. Alcatel A5, led arka kapağı ile deyim yerindeyse cicili bicili bir telefon olarak dikkat çekiyor.

Ülkemizde de satış yapmaya başlayan Alcatel, yeni nesil telefonunu MWC 2017’de tanıttı. Rakiplerinin aksine üst seviye bir telefon yerine gençlerin fazlasıyla dikkatini çekecek ve özellikle eğlence mekanlarının gözdesi olacağınız Alcatel A5, led arka kapağı ile dünyada bir ilki deniyor.

Teknik özelliklerine değinecek olursak 5.2 inç HD IPS ekran, MediaTek MT6753 çipseti, 16GB depolama (+MicroSD kart desteği), 2GB RAM, Cat 4 bandında 4.5G ve VoLTE desteği, Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi ve 2.800mAh batarya ile gelen telefon, 8MP arka ve 5MP ön kamera ile ortalama çekimler yapabilecekken hem önde hem de arkada led flaş desteği de sunuyor..

Özelliklerine bakacak olursak uygun fiyatlı ve tüm gençlere ve okul çağındaki çocukları odaklayan telefon, özellikle LED arka kapağı ile dikkat çekecek. Aynı zamanda bu tarz şekilli, ya da cicili bicili telefon istemeyenler için metalik siyah ve metalik gümüş renklerinde normal arka kapaklı versiyonları da olacağını belirtelim.

Gelen çağrıları ve bildirimleri sizin belirleyeceğiniz ışıklı şovlarla sunacak olan Alcatel A5, sizin istediğiniz kapak teması ve şekilleriyle telefonunuza şıklık ve ihtişam katacak.

199 Euro fiyatı ile Avrupa’da Mayıs ayında satışa çıkacak olan cihaz, tahminlerimize göre yaz aylarında maksimum 750TL fiyatla ülkemizde olacak.