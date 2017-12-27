4000mAh değerindeki bataryasıyla kullanıcıların bir günü rahatlıkla çıkarabileceğini iddia eden Alcatel, yeni telefonu A7’yi ülkemizde satışa çıkardı.

Alcatel, geçtiğimiz Eylül ayında duyurduğu A7 modelini ülkemizde satışa çıkardı. Ultra hızlı şarj edilebilme özelliğine sahip 4000mAh bataryası dışında tasarımıyla da dikkat çeken A7, donanım olarak da kullanıcılarını pek üzmeyecek gibi.

Alcatel A7’nin özellikleri

5.5 inç büyüklüğünde ve 1080 x 1920 piksel çözünürlüğünde ekran

8 çekirdekli MediaTek MT6750TT işlemci

128 GB’a kadar arttırılabilir 32 GB dahili hafıza

3 GB RAM

Çift LED flaş destekli ve faz algılama otofokus özellikli 16 MP çözünürlüğünde arka kamera

8 MP çözünürlüğünde ön kamera

Android 7.0 Nougat işletim sistemi

Parmak izi okuyucu

4000mAh gücünde batarya

Metal siyah renk

Boyut: 152.7 x 76.5 x 9 mm, ağırlık: 164 gram

Pek de yabana atılmayacak özelliklere sahip Alcatel A7, 1299 TL’den satışa sunulmuş durumda.