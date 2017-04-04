Alcatel'den Hem Önü Hem de Arkası Çift Kameralı Telefon

Son dönemlerde uygun fiyatlı ürünleriyle dikkat çeken Alcatel, hem önü hem de arkası çift kameralı telefonu Alcatel Flash'ı sessiz sedasız tanıttı.

Son dönemlerde duyurduğu uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla Türkiye dahil olmak üzere birçok pazara güçlü bir giriş yapan Alcatel, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız bir şekilde yeni hem çift ön hem de çift arka kameraya sahip yeni akıllı telefonu Alcatel Flash'ı duyurdu.

Daha önce de Alcatel, Flash adı altında bazı akıllı telefonlarını satışa sunuyordu ancak şirket bu seriyi tamamen sıfırlayarak 'Flash' adını sıfırdan yeni akıllı telefonuna veriyor.

Alcatel Flash Özellikleri

5.5 inçlik Full HD çözünürlüklü ekranı olan Alcatel'in yeni akıllı telefonu Flash gücünü MediaTek'in Helio X20 işlemcisinden alıyor. Telefonda 3GB RAM ve 32GB depolama alanına yer verilirken telefonda çift SIM kart desteği ve parmak izi okuyucu da bulunuyor. 3100mAh kapasiteli bataryası olan Alcatel Flash aynı zamanda kamera konusunda da iddialı bir cihaz.

Alcatel Flash'ın arka kamerasında f/2.0 diyafram açıklığına sahip Lenovo P2 ve General Mobile GM 5 Plus gibi orta seviye telefonlarda da kullanılan Sony IMX258 sensör kullanılırken cihazın biri 5MP diğeri ise 8MP çözünürlüklü olmak üzere iki kamera bulunuyor. Böylelikle Alcatel Flash, hem ön hem de arka tarafta çift kameraya sahip ilk orta seviye telefonlardan biri.

Henüz cihazın satış fiyatı açıklanmış değil ancak telefonun yakın zamanda Ortadoğu ülkelerinden başlayarak satışa sunulması bekleniyor.