Çinli elektronik markası Alcatel'in yeni orta segment telefonu, iletişim düzenleyici kuruluş tarafından sertifikalandı.

Uygun fiyatlı ürünleriyle geçtiğimiz yıllarda Türkiye pazarına da giriş yapan ve özellikle giriş ve orta seviyede önemli bir oyuncu olmayı hedefleyen Alcatel, yeni akıllı telefonlarıyla piyasaya adım atmaya devam ediyor.

Şimdi ise Alcatel'in 6060S kodunu verdiği ve Alcatel Idol 5 olarak piyasaya çıkmasını beklediğimiz yeni telefonu, Federal Komisyon tarafından yapılan sertifikasyon aşamasında ortaya çıktı. Ortaya çıkan görsele göre Alcatel Idol 5, tıpkı diğer Idol ailesi üyelerinin sahip olduğu tasarım dilini ufak değişiklerle sürdürüyor.

Resimden görüldüğü üzere arka tarafta tek arka kamera, buna eşlik eden LED flash ve ortada konumlandırılmış parmak izi okuyucu mevcut. Ayrıca cihazın arka kısmında Acatel'in "IDOL" markasının logosu hemen parmak izi okuyucunun altında yer alırken Alcatel logosunaysa en alt kısımda yer veriliyor.

Daha önceki bilgilerden öğrendiğimiz kadarıyla, telefonda orta segmentin pil şampiyonu Snapdragon 625 ya da Helio P20 ve yanında 3 GB RAM bulunacak. Bu donanıma arkada 12, önde 8 megapiksellik kameralar eşlik edecek.

Henüz piyasaya ne zaman çıkacağına dair bir bilgi bulunmayan Alcatel Idol 5'in Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle çalışması ve tıpkı diğer Idol ailesi cihazları gibi uygun fiyatlı olması bekleniyor.