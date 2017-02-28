Neredeyse unutulan Windows 10 Mobile camiasına yeni ürünü ile hareketlilik sağlamak isteyen Alcatel, Windows işletim sistemli telefonu IDOL4 Pro’yu duyurdu.

Bildiğiniz gibi Windows Phone ile bekleneni veremeyen Microsoft, mobil platforma Windows 10 Mobile ile sağlam bir giriş yapmak istese de istediğini alamayarak satış başarısında düşüşe devam ediyor. Her ne kadar hem giriş, hem orta hem de üst seviye telefonlara sahip olsa da hala mağazanın yetersiz seviyede kalması ve birçok yeni uygulama ve oyunun Android ve iOS’i tercih etmesi sebebiyle çıkış yakalayamayan Windows’a Alcatel tarafından destek geldi.

Mobil Dünya Kongresi’nde duyurulan Windows 10 Mobile işletim sistemine sahip IDOL4 Pro, Continuum desteğiyle de dikkat çekiyor.

Alcatel IDOL4 Pro, 5.5 inç Full HD AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 820 çipseti, Adreno 530 grafik işlem birimi, 4GB RAM ve 64GB depolama alanı, MicroSD kart desteği, 21MP arka 8MP ön kamera, stereo hoparlör, 3.000mAh batarya gibi detaylara sahip olan cihaz, Windows 10’un tepe modellerinden biri olarak ekleniyor.

Her ne kadar Snapdragon 820 ardından S821 ve S835 çıkmış olsa da hala oldukça performanslı olan S820, Win10 için iyi bir seçim olduğunu belirtmek gerek. 6.99mm inceliği ve 152gr ağırlığı ile dikkat çeken cihaz WiFi a/c ve Cat 6 ile 4.5G bağlantısını da destekliyor.

USB Type-C bağlantısı ile yenilikçi olan cihaz Avrupa’da Haziran ayından itibaren 600 Euro fiyatıyla satışa çıkacak. Türkiye’ye gelmesi halinde 2.500TL civarında olması beklenen cihazın 3.000’in üzerine çıkan Android tepe modelleri ve 4.000TL üzerindeki iPhone modellerine göre fiyat avantajını kullanabilecek gibi görünüyor.

Bakalım Alcatel’in Win10 atağı Windows Phone camiasına bir katkı sağlayacak mı, hep beraber göreceğiz.