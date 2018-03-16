Alcatel'in Android Go'lu Yeni Telefonu, 100 Doların Altında

Android Go, uygun fiyata sahip performanslı cihazları piyasaya kazandırırken, Alcatel'in Android Go'lu yeni telefonu ABD pazarına 100 doların altında giriş yapacak.

Alcatel, geçtiğimiz ay beş yeni telefon açıkladı ve bugün, bunların Amerika Birleşik Devletleri'ne yöneldiğini duyurdu, bunlardan öne çıkan ikisi Alcatel 1X ve Alcatel 3V. İki modelden 1X daha çok göze çarpıyor. Sebebi, Alcatel'in Android Go ile çalışan ilk telefonu oluşu. Bildiğiniz gibi Android Go, daha düşük donanıma sahip cihazlarda daha iyi performans sağlamak üzere tasarlandı.

1X, 100 doların altında satışa çıkacak, bu da onun uygun fiyatlı telefonlar kategorisine gireceğini gösteriyor. Fiyatın bu kadar uygun olması, belli başlı özellikleri de devreden çıkarmıyor, Oreo ile geliyor, arkasında parmak izi okuyucusu barındırıyor ve 18:9 en-boy oranına sahip ekran barındırıyor. 5.3 inçlik 960 x 480 çözünürlüklü ekran kulağa pek hoş gelmese de Alcatel, ABD'de 100 doların altında satışa çıkacak ilk 18:9 en-boy oranlı telefon olduğu açıklamasını yapıyor.

Alcatel, 1X için bir çıkış tarihi açıklamamıştı ancak “önümüzdeki aylarda” geleceğini söyledi. Fiyat bilgisi vermeden 3V hakkında da aynı şeyi söyledi. Avrupa modelini 180 € 'ya sattığı için ABD piyasasında muhtemelen 200 $ civarında satışa çıkacak. 3V, fiyatına kıyasla şaşırtıcı derecede iyi bir ekrana sahip olmasının üstüne çift arka kameraya sahip. Android Oreo'nun da standart sürümünü çalıştırıyor olacak. Siz ne düşünüyorsunuz, Türkiye piyasasında çıkması halinde almayı düşünür müsünüz? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.