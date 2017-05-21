Alcatel'in bu yıl tanıtacağı ve Türkiye'de de satışa çıkaracağını düşündüğümüz yeni akıllı telefonu Alcatel Idol 5 sızdırıldı. Peki telefonun teknik özellikleri neler?

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla tekrar Türkiye pazarına dönüş yaparak özellikle fiyat - performans alanında başarı gösteren Alcatel'in bu yıl tanıtacağı yeni akıllı telefonu Alcatel Idol 5 sızdırıldı.

Sızıntılara göre kardeşi Idol 4S gibi orta seviyede yer alan telefonun 5.2 inçlik Full HD çözünürlüklü bir ekranı bulunuyor. Idol 5 gücünü Qualcomm'un Snapdragon 625 ya da MediaTek'in Helio P20 işlemcisinden alıyor. Kamera konusunda da bulunduğu segmente göre şimdiden iddialı olmak isteyen Alcatel Idol 5'in 12MP çözünürlüklü arka ve 8MP çözünürlüklü ön kamerası mevcut.

Bir dönemin efsanesi Alcatel'in 'amiral gemisi' koltuğuna oturacak olan Idol 5 modelinin henüz ne zaman resmi olarak tanıtılacağına dair bir bilgi yok ancak telefonun önümüzdeki aylarda resmi olarak tanıtılacağı söylenebilir. Buna bağlı olarak ülkemize de telefonun 1000TL - 1500TL bandında bu yılın sonuna kadar geleceğini tahmin ediyoruz.