Türkiye’de de satış faaliyetlerini başlatan Alcatel’den premium tasarıma sahip ve parmak izi okuyuculu yeni modeli satışa çıktı

Alcatel tarafından IFA 2016’da tanıtılan orta seviyeli bir model olan Shine Lite, 999TL’lik fiyatıyla Türkiye’de satışa çıktı. Fiyat/performans açısından günümüzdeki Dolar kuru ve zamlar dikkate alınacak olduğunda başarılı diyebileceğimiz bir telefon olan Alcatel Shine Lite’ın özellikleri ise şu şekilde;

Alcatel Shine Lite Özellikleri ve Fiyatı

5 inçlik HD çözünürlüğündeki IPS bir panele sahip olan Shine Lite, hem önde hem de arkada Gorilla Glass’ın rakibi olan Dragontrail Glass koruma ile kaplanmış. 1.3GHz hızındaki dört çekirdekli MediaTek MT6737 ve Mali-T720 MP2’den gücünü alan telefon, 2GB RAM ve 16GB depolama alanına sahip. MicroSD kart desteği de sunan Alcatel Shine Lite modelinde 13MP arka ve 5MP ön kamera bulunurken hem ön hem de arka kamerada LED flaş desteği de bulunuyor.

2.460mAh bataryası ile ortalama bir kullanım vadeden Shine Lite, 4.5G desteğini ise Cat 4 bandında 150Mbps indirme ve 50Mbps yükleme hızlarıyla sunuyor.

1 Şubat 2017 itibariyle Türkiye’de de satılacak olan cihaz, yazının başında bahsettiğimiz gibi 999TL fiyatıyla raflardaki yerini alacak.