Alcatraz Kaçağı 50 Yıl Sonra FBI'a Mektup Gönderdi

Alcatraz’dan kaçan 3 suçludan biri olan John Anglin, kaçışından 50 yıl sonra FBI’a bir mektup göndererek kanser tedavisi karşılığında yeniden hapishaneye girmeyi kabul ettiğini açıkladı.

Dünyanın en ünlü hapishanelerinden biri olan Alcatraz, 1962 yılında 3 kişinin kaçmasından sonra kapanmıştı. Kaçması en zor hapishanelerden biri olarak kabul edilen Alcatraz, bu 3 ismin kaçışıyla pek çok Hollywood filminin de ana konusu oldu. John ve Clarence Anglin kardeşler ve Frank Morris isimli 3 adamın bir tünel kazarak kaçmasının ardından, bu isimlere ait hiçbir bilgiye erişilemedi.

FBI’ın yayınladığı bir mektuba göre 2013 yılında hapishaneden kaçanlardan John Anglin’e ulaşıldı. Kanser hastası olduğunu belirten Anglin, FBI’a mektup yazarak kanser hastalığının tedavisi karşılığında hapishanede bir yıl daha yatabileceğini belirtti.

Anglin’in FBI’ya gönderdiği mektupta şu ifadeler yer alıyor:

“Benim adım John Anglin. Haziran 1962’de Alcatraz’dan kardeşim Clarence ve Frank Morris’le birlikte kaçtım. Şu anda 83 yaşındayım ve kötü durumdayım. Kanserim var. Evet, hepimiz zor da olsa kaçmayı başardık. Frank, Ekim 2005’te vefat etti. Mezarı İskenderiye’de bir başka isim altında. Abim ise 2011’de öldü.

Tıbbi yardım alacağımı bildirirseniz, TV’de bir yıldan uzun bir süre hapse gireceğime söz vereceğim. Yapacağınız bilgilendirmeye göre tam olarak nerede olduğumu bildireceğim. Bu şaka değil, gerçek ve dürüstçe söylüyorum.”

Alcatraz, bir mahkumun kaçamaması için tüm önlemleri almış bir hapishaneydi. Anakaradan 1.25 mil uzaklıkta bir adada yer alan hapishanede kayıtlara göre 36 kişi bu hapishaneden kaçmaya çalıştı, ancak yalnızca bu 3 isim başarılı oldu.

3 ismin hapishaneden kaçışının ardından hapishane kapatılmış ve bu 3 isim asla bulunamamıştır. 1979 yılında "Alcatraz’dan Kaçış" isimli filmle bu 3 ismin hikayesi anlatılmıştır.

Alcatraz Hapishanesi ilk olarak 1934 yılında açıldı ve Al Capone, Whitey Bulger gibi Amerika tarihinin en ünlü suçlularını bünyesinde barındırdı. Hapishane, 3 kişinin kaçmasının ardından 1963’te kapatıldı. Günümüzde Alcatraz hapishanesi bir müze olarak hizmet veriyor. Ana hücreler, yemekhane, kütüphane, deniz feneri, gibi pek çok mekan tarihi bir mekan olarak kabul ediliyor.

FBI’ın Anglin’in bu mektubuna nasıl karşılık verdiği bilinmiyor. Anglin, 2013’te böyle bir haber çıkmadığı göz önüne alındığında muhtemelen yaşından dolayı cevapsız bırakıldı. Bu da bir nevi Anglin’in ölüme mahkum edilmesi anlamına geliyor.