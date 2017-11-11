Aldığınız Telefon Su Geçirmez mi? IP Değerleri Nedir?

Bu yazımızda akıllı telefonlarda su ve toza karşı dayanıklılık sertifikalarının anlamının ne olduğunu anlattık.

Akıllı telefonlar, artık son dönemlerde oldukça dayanıklı bir şekilde üretiliyor. Bu dayanıklılıklarda genellikle farklı sertifikalarla destekleniyor. Bizim yazımızın konusu ise su ve toza karşı dayanıklılık ve bizim de epeyce bahsettiğimiz IP sertifikalarındaki numaralar aslında. Oldukça kafa karıştırıcı olan bu numaralar ve dayanıklılık sertifikaları ne anlama geliyor?

Aslında buradaki IP, "International Protection" yani "uluslararası koruma" anlamına geliyor. Buradaki rakamsal değerlerin ilki toza dayanıklılığı ikincisi ise genelde su basıncına dayanıklılığını dereceleyen değerler. "Biz arada bazı harfler de görüyoruz" diyorsanız genelde de yüksek basınca dayanıklılığı belli etmek için de bu anlamda "K" harfi yazılıyor. Ancak yine de bu akıllı telefonlarda sık göreceğimiz bir şey değil.

Ayrıca önemle de belirtmek istiyoruz ki, her firma iki sertifikayı birden almayabiliyor. Yani IP sertifikası olan her cihaz toza veya suya aynı anda dayanıklı olmak zorunda değil. Burada firmalar genelde herhangi birini almazlarsa "X" değeri girmeyi tercih ediyorlar. Mesela toza dayanıklılığı olmayan ama su geçirmez bir telefonu IPX7 belgesiyle veya toza dayanıklılığı olan bir cihaz eğer su geçirmezse IP6X sertifikasını alabiliyor.

Durumu kısaca anladıysak haydi hep beraber hangi değer neyi temsil ediyor buna geçelim.

Toza dayanıklılık (IP'den sonra gelen ilk değer)

IP Değeri Ne Kadar Efektif Olduğu 0 Hiç bir şekilde korunmuyor 1 50 mm'den büyük parçalar için korunuyor 2 12.5 mm'den büyük parçalar için korunuyor 3 2.5 mm'den büyük parçalar için korunuyor 4 1 mm'den büyük parçalar için korunuyor 5 Normal şartlar altında toz geçirmez 6 Yüksek basınç gibi ağır şartlarda bile toz geçirmez

Buradaki minimum değerin 2 olması gerektiğini belirtelim. Ancak eğer IP sertifikasında rakamı 4 ve üstü görüyorsanız elinizde gerçekten toza dayanıklı bir cihaz tutuyorsunuz demektir. Ancak su ve toza karşı dayanıklılık sertifikası farklı testlerle alınıyor. Yani tekrar belirtelim burada toza dayanıklılık değerimiz "6" bile olsa bu su geçirmez demek değil. O yüzden hızlıca suya dayanıklılık kısmına geçelim.

Suya dayanıklılık (IP'den sonra gelen ikinci değer)

IP Değeri Ne Kadar Efektif Olduğu 0 Hiç bir şekilde korunmuyor 1 Damlamaya karşı dayanıklı 2 Normal konumundan 15 derecelik bir açıda eğildiğinde suyun damlamasına karşı dayanıklı 3 Normal konumundan 60 derecelik bir açıda eğildiğinde suyun damlamasına karşı dayanıklı. 4 Her açıdan sıçrayan suya karşı dayanıklı 5 6.3 mm'lik bir püskürtme memesinden 12.5 litre / dakika ve 30 kPa (basınç) üç metre uzakta üç dakika püskürtülen suya karşı dayanıklı. 6 12.5 mm'lik bir püskürtme memesinden 100 litre / dakika ve 100 kPa (basınç) üç metre uzakta üç dakika püskürtülen suya karşı dayanıklı. 6K 6.3 mm'lik bir püskürtme memesinden 75 litre / dakika ve 1000 kPa (basınç) üç metre uzakta üç dakika püskürtülen suya karşı dayanıklı. (1000 kPa basınç itfaiye musluğunun basıncına eşdeğer) 7 1 Metrelik derinlikte 30 dakika boyunca normal basınca dayanıklı. 8 Üretici tarafından belirtilen şartlarla 1 Metre veya daha derin suya daldırılmaya karşı dayanıklı. 9K Yüksek akış, yüksek basınç ve yüksek sıcaklıklı suya karşı dayanıklı. Alt değerler ise şöyle; 14 ila 16 Litre / dakika su hacmi

80 ila 100 bar su basıncı (1,451 Psi'ye kadar)

80 derece su sıcaklığı

0.10 ila 0.15 metre arasındaki mesafe. (Bu alt değerlere bir insan dayanamıyor)

Yani burada da görebildiğiniz gibi aslında bir telefona tam anlamıyla su geçirmez diyebilmemiz için 6 ve üstü değer görmemiz gerekiyor. Ancak burada en tehlikeli rakamımız 8, çünkü buradaki şartlar aslında tamamen üreticinin belirlediği şartlar. Bir de ayrıca bu sertifika için üretilen bir serideki belli telefonlar test ediliyor. Yani sizin telefonunuz IP67 sertifikasına sahip diye, havuza sokup su altı fotoğraflar çekebilirsiniz anlamına gelmiyor.

Büyük markalar açısından genellikle bu belgeler tüm o seri için bir tutarlılık gösteriyor. Ancak bu sertifikaları almak çok da zor değil. Bu anlamda IP22 belgesine sahip bir cihazı su geçirmez diye suyun içine sokarsanız üzülebilirsiniz. Hatta yağmurda bile kullanmamanızı tavsiye ediyoruz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu IP değerleri işinize yarayacak mı?