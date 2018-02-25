Alemlerin En Baba Custom Rom'u 'LineageOS 15.1' Duyuruldu

Telefonunun zincirlerini kırmayı sevenlerin adına aşina olduğu LineageOS'in yeni sürümü yakında geliyor.

Telefonununu olduğu gibi kullanan, resmi güncellemeler gelince indiren ancak bunun dışında ne root ne de custom rom gibi işlere bulaşmayan kitlenin çok daha büyük bir oranı temsil ettiği bir gerçek. Bu kitleyi de yadırgamamak lazım nitekim garantiyi kaybetme korkusu, 'yanlış bir şey yaparsam' düşüncesi de insanın aklından çıkmıyor bazen.

Bununla birlikte eğer hayatınızda bir kere bulaştıysanız, akıllı telefonlara yazılım modifiyesi yapmanın ne kadar keyifli bir şey olduğunu bilirsiniz. 2016'da 'custom rom' piyasasının en ağır toplarından olan CyanogenMod'un kepenkleri indirmesinden sonra aynı ekip tarafından ayağa kaldırılan bir proje olan LineageOS hem stabil, hem yenilikçi yapısıyla dikkat çekiyor.

LineageOS Destekleyecek Telefonlar

Google Nexus 5X

Google Nexus 6P

LeEco Le Pro 3

OnePlus 3/3T

OnePlus 5

OnePlus 5T

Samsung Galaxy Tab S2 8.0 Wi-Fi (2016)

Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Wi-Fi (2016)

Xiaomi Mi 5

Xiaomi Mi 5s

Xiaomi Mi 5s Plus

Şu an ekibin sitesinde halen en güncel sürüm 15.1 ancak çok yakında LineageOS'in resmi sitesinde yeni sürüm yayınlanacak. Yukarıdaki listenin çok az model içeriyor olmasına bakmayın; nitekim LineageOS açık kaynaklı ve kısa süre içerisinde sizin telefonunuzla ilgili de bir sürüm gelecektir. Siz de 'custom rom' piyasasına ilgiliyseniz ancak nasıl yapacağınızla ilgili kuşkularınız varsa bunu yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.