İstanbul'un Deprem Konusunda Kaybedecek Zamanı Kalmadı!

İstanbul'un kaybedecek vaktinin kalmadığını belirten İtalyan Assorestauro Birliği Başkanı Alessando Zanini, bir an önce projelere başlanıp tamamlanması gerektiğini söyledi.

İtalyan Assorestauro Birliği Başkanı Alessandro Zanini katılmış olduğu sempozyumda, İstanbul için kaybedilecek vaktin kalmadığını ve acilen güçlendirme projelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İtalyan Assorestauro Birliği ortaklığında düzenlenen "Tarihi Yapılarda Deprem Risklerinin Yönetimi" sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi'nde yapıldı.

Alessandro Zanini sempozyumda yapmış olduğu konuşma sırasında, İstanbul'un sürekli olarak sismik hareketlerin yaşandığı bir şehir olmasından dolayı şehirdeki tarihi yapıların restorasyonuna hız kaybetmeden başlanması gerektiğini ifade etti.

Zanini ayrıca ''Artık kaybedecek zamanımız kalmadı. İtalya'da son dönemlerde gerçekleşen depremler bizim tarihi yapılarımızın ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Fakat her deprem biraz daha bu yapıları zorluyor. Dolayısıyla biz de bu kültürel tarihimizi korumak için büyük bir çaba harcıyoruz. Bugün İstanbul'dayız. Hem Roma hem Bizans hem de Osmanlı mirasına sahip İstanbul'da çok fazla deprem gerçekleşti. Bugün de çok yüksek düzeyde sismik hareketler yaşanıyor. Dolayısıyla çok acil bir şekilde bu projeleri hayata geçirip tamamlamak zorundayız. Türkiye ve İtalya olarak geçmiş değerlerimizi geleceğe taşımaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

İstanbul'un kaybedecek vakti kalmadığını belirten Zanini’ Türkiye'de böyle bir projenin içerisinde bulunmaktan gurur duyduğunu da belirtti. Gerçekleşen sempozyumum her ülke için önemli olduğunu vurgulayan ve "Tarihi yapılarda deprem risklerinin yönetimi'' ile ilgili ortak çalışma konusunda açıklamalarda bulunan Zanini, ''Ülkelerimizin ilişkileri çok uzun ve köklü bir geçmişe dayanıyor. Bu ilişkileri iki ülkenin de ortak sorunu olan deprem konusunda birlikte çalışmakla da gösterdik. Vakıflar Genel Müdürlüğü, İtalyan Assorestauro Birliği'ne birlikte çalışma çağrısı yaptı. Bunun üzerine Türkiye ile birlikte çalışmalara başladık. Gerek İtalya'da gerekse de Türkiye'de depremle ilgili çalıştaylarda ortak müzakarelerde bulunduk. Tecrübelerimizi birleştirme konusunda bu çalışmalar, İtalyan Assorestauro Birliği'ne de büyük katkılar sundu.''dedi.

Zanini, İstanbul Valiliği tarafındandan da destek verilen bu projenin oldukça hayati önem taşıdığını vurguladı. Konuşmasına devam eden İtalyan Assorestauro Birliği Başkanı, "Deprem riski olan tarihi yapıların restorasyonu ile ilgili düzenlenen bu sempozyum, her iki ülke için de son derece önemli. Bu konuda kalkınma bakanımız ve uzman arkadaşlarımız birtakım konuşmalar yapacak, neriler sunup bu öneriler üzerine müzakere edilecektir. Bu, ayrıca gelecekte gerçekleştireceğimiz iş birliği için de son derece önemli." diyerek konuşmasını sonlandırdı.