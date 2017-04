Galaxy S8 vs iPhone 7 Plus:Alevlere En Çok Hangisi Dayanıklı

Ünlü teknoloji vlogu TechRax, Samsung S8 Galaxy ve iPhone 7 Plus karşılaştırmasını bir tık yukarı taşıdı. Her iki telefona da gaz döküp yakan vlogger, testin sonunda telefonların eşit dayanıklılığa sahip olduğu hükmünü verdi.

İnternet, akıllı telefonların testleriyle dolup taşıyor. Birçok site de alışılmış yöntemlerin dışında testler yapıyor. Artık düşme, kırılma, çizilme gibi klasik yöntemleri çoktan geçildi, bu konuda bizim de (yani Webtekno’nun) hakkını vermelisiniz. Ancak ünlü teknoloji vlog’u TechRax, iPhone 7 Plus ve Galaxy S8’i test etmek için çıtayı biraz daha yükseltti.

Telefonları ahşap bir zeminin üzerine koyan vlogger, cihazların üzerine gaz döküp yaktı! Kibriti çakar çakmaz alev alan telefonların yanış şiddeti şaşırtıcı boyuttaydı. Galaxy S8, cihazların yandığı 30 saniye boyunca neredeyse parlayan bir alev topuna dönüştü. İlk olarak ortaya çıkan tablo, iPhone 7 Plus rakibinden dayanıklı olduğuydu. Ateş söndürüldüğünde her iki telefonun da hızla soğuduğunu kaydeden TechRax cihazların arka yüzlerinin eşit derecede zarar aldığını, ancak iPhone 7 Plus’ın LCD ekranının daha az zarar gördüğünü kaydetti. Her iki telefon da açık olmalarına rağmen ekranları kullanılamıyordu.

TechRax, telefonları ikinci defa ateşe verdi. Daha uzun süre yandıktan sonra ise Galaxy S8’in ekranı daha parlaktı. Galaxy S8, yandıktan sonra kolay parçalanır bir hale de gelmişti. Bu nedenle vlogger her iki telefonun da hemen hemen aynı derecede zarar gördüğü hükmüne vardı. Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.