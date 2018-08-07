YouTube, Facebook, Apple gibi şirketler tarafından internetteki varlığınız silinmeye çalışılsa nasıl tepki verirdiniz? ABD’li gazeteci ve komplo teorisyeni Alex Jones’un başına tam olarak böyle bir şey geliyor. Adamın internet ortamındaki bütün varlığı silinmek üzere.

ABD’de yayın yapan “Infowars” adında bir medya kuruluşu var. Bu kuruluş, her zaman aykırı haberleriyle ve komplolarıyla dikkat çeken haberler yaptı. Kurucusu ve baş editörlerinden Alex Jones, 11 Eylül saldırılarının ABD'nin gizli bir projesi olduğunu söylemişti. Kendisi son 20 yıldır ülkede ciddi bir kitleye seslenen bir isim.

Infowars YouTube, Spotify, Apple ve Facebook gibi yayıncılık kanallarını çok iyi kullanılıyordu. Şu sıralar neler oluyorsa, kendisi hakkında bu mecralarda arama yaptığınızda eski sonuçlara ulaşamıyorsunuz. Yapılan yayınlar ve Infowars’a ait olan sayfalar silinmeye başlandı.

Alex Jones ve çeşitli projeleri için açtığı internet siteleri, şiddet içeren ve bazen de ırkçı (özellikle Yahudi karşıtı) söylemlerin bulunduğu içeriklere sahipti. Yine de teknoloji devleri, Jones ve içeriklerini bu nedenlerden dolayı engellemediklerini söylüyorlar. Spotify bu konuda tek istisna olarak, “bir gruba ya da bireye karşı şiddeti açıkça teşvik ettiği, savunduğu ya da kışkırttığı” gerekçesiyle yayınları kaldırdı.

Facebook, “şiddeti yüceltmek, şiddet politikamızı ihlal eden; transeksüel, Müslüman ve göçmen insanları anlatmak için insanlık dışı bir dil kullanmak” nedenleriyle Jones’un sayfalarını kapattığını açıkladı. Apple ise Podcast yayınlarını Facebook’a benzer bir açıklamayla kaldırdı.

Infowars’ın internet sitesi aylık 10 milyon kişinin ziyaret ettiği bir yer. Alex Jones’un YouTube kanalı son 1 ayda 17 milyon görüntüleme aldı. ABD’de söz konusu yasaklar toplumsal nabzı tutmuşa benziyorlar. Ülkede özellikle sağ kesim Jones’a destek veriyor.

Alex Jones ve uçuk iddiaları:

Jones 20 yıldır medyada popüler olan ne kadar komplo teorisi varsa, hepsinde söz sahibi birisiydi. Hatta bazı komploları bizzat kendi ağzından çıkartmaya başlamıştı. Hükümetin hava durumlarını kontrol ettiğini söylüyordu. Son dönemde ortaya attığı bazı söylemler, bize aynı konularla gündeme gelen başka simaları hatırlatıyor. Donald Trump’ın rakibi Hillary Clinton’a “tam bir şeytan” yakıştırması yapan Jones, bu söylemleri Trump’a açık şekilde destek vermeden yapıyordu. Sadece söylem benzerlikleri vardı. Tıpkı 2016’daki seçim döneminde Facebook üzerinde yayınlanan şüpheli reklamlar gibi...

Alex Jones’un 2016 yılında, "ABD hükümeti gizlice Yeni Dünya Düzeni bir uluslararası örgüt tarafından kontrol ediliyor. Amerikalılar toplama kamplarına yerleştirilecek.” gibi gerçekçiliği konusunda şüphelendiren açıklamalar yapmıştı. Dünyanın gizli bir küresel örgüt tarafından yönetildiği düşüncesi, söz de Yeni Dünya Düzeni gibi planlar, günümüz komplolarının en büyük parçaları. Eğer fark ettiyseniz bu komplolara inanan insanların fazla olduğu toplumların bilinç düzeyleri de yerlerde sürükleniyor. Komplolara inanmak, normalde öğrenmek için çok çalışmak ve irdelemek gereken şeyleri bir yapay gerçekliğe dayandırıyor. Böylece insanlar sorgulama yetilerinden kopmaya başlıyorlar.

Alex Jones, ABD’nin farklı kesimlerinden tepkiler alacak kadar göze batmaya başlayınca internetin en sevilmeyen simalarından birisi olmayı başardı.