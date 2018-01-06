Vuzix, Amazon Alexa destekli Artırılmış Gerçeklik gözlüklerini duyurdu. Hayat felsefenizi değiştirecek gözlüğün fiyatı 1000 dolar.

Geliştirdiği akıllı gözlüklerle ülkemizde olmasa da yurt dışında adından söz ettirmeye başlayan Vuzix, CES 2018’de Alexa destekli ilk akıllı gözlüğünü duyurdu. New York merkezli şirket, özelliği gelişmiş artırılmış gerçeklik(AR) gözlüğüne Alexa’yı da ekleyerek her yerde kullanabileceğiniz kişisel bir asistan sunmayı planlıyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre, Vuzix’in akıllı gözlüğüne Alexa’ya sorduğunuz tüm soruları sorabileceksiniz. Google Glass’ın yapmak istediği, ancak bir türlü hayata geçiremediği özellikleri barındıran Vuzix, Amazon hesabınızla bağlantılı olarak çalışıyor. Bu sayede Amazon'un asistanı Alexa'nın gücüyle tam anlamıyla günlük hayatta kullanabileceğiniz bir AR gözlüğü elde ediyorsunuz.

Akıllı gözlükte en çok öne çıkan özellik, ses asistanın AR deneyimine adeta bir bilim kurgu hissiyatı katması. Örneğin, Alexa’ya bir yol tarifi sorduğunuzda, karşınıza gideceğiniz yolun haritası çıkacak. Bu sayede istediğiniz yere kaybolmadan gidebileceksiniz.

Alexa destekli bir Vuzix istiyorsanız, yaklaşık 1000 doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Vuzix’in şefi Paul Travers bu ücretin çok yüksek olduğunu bildiğini, bu yüzden 2019 yılına kadar gözlükleri 500 doların altına çekmeye çalışacaklarını açıkladı. Peki, sizler gözlüğünüzü takıp sesle kontrol edebileceğiniz bir cihazınızın olmasını ister miydiniz? Yorumlarınızı bekliyorum.