Aleyna Tilki, daha uzun süre gündemi meşgul edeceğe benziyor. Bir Alman fotoğrafçıya ait fotoğrafı kendisininmiş gibi paylaştığı ortaya çıkan Aleyna Tilki’nin bu şekilde birçok fotoğrafının daha olduğu ortaya çıktı.

Birkaç gün önce Alman fotoğrafçı - gezgin Frauke Hagen’in tesadüf eseri fark ettiği ve kendi Instagram profilinden duyurduğu ‘fotoğrafının alıntılanması’ olayıyla birlikte Aleyna Tilki’nin kendisine ait olmayan fotoğrafları, sanki kendisininmiş gibi paylaştığını öğrenmiştik. Meğer bu olay, Tilki’nin tek vukuatı değilmiş.

Bu olayın deşifre edilmesinin ardından Aleyna Tilki’nin Instagram hesabında paylaştığı bazı fotoğrafların da kendisine ait olmadığı fark edildi. Muhtemelen Google Görseller’deki fotoğraf bazlı arama sonuçlarıyla deşifre edilen ya da tığkı Alman fotoğrafçıdaki gibi tesadüf eseri fark edilen bu olay sonrası Aleyna Tilki’nin 4-5 fotoğrafı da bu şekilde paylaştığı fark ortaya çıktı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Aleyna Tilki’nin söz konusu fotoğrafları sildiği görüldü.