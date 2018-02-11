Aleyna Tilki'nin Bilgisayar Oyunu Yapılıyor!

Önce içkili mekanlarda sahne almasıyla, sonra da çektiği enteresan klipler ve kendinden 14 yaş büyük sevgilisiyle gündem olan Aleyna Tilki'nin oyunu geliyor.

Ülke gündemini bir şekilde sürekli meşgul etmeyi başaran ve sahip olduğu popülariteyi hak edip etmediği ciddi bir şekilde tartışılabilecek (veya hiç tartışılmasına gerek olmayan) Aleyna Tilki'nin ne kadar büyük bir kitleye sahip olduğu ise su götürmez bir gerçek.

Bu popülaritenin ekmeğini sponsorları ve ailesi elbette yiyor ama yakında buna bir de oyun yapımcısı eklenecek gibi duruyor. Aleyna Tilki'nin çok yakında bir video oyunu olacak. 4-12 yaş arası kitleye hitap edeceği açıklanan oyunun sadece bilgisayara mı çıkacağı yoksa mobil oyun mu olacağı ve türü gibi sorular şu an için belirsiz.

Gelen habere göre Aleyna Tilki'nin oyuna isim haklarını vermek için 100.000 TL gibi bir telif ücreti aldığı söyleniyor. Ortaya çıkacak olan oyun ne kadar kaliteli olur bilinmez ama kendisine ödenen ücretin oldukça abartılı ve kayda değer olduğu kesin. Siz ne dersiniz Aleyna Tilki'nin oyunu nasıl olur?