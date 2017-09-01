Magazin olaylarıyla gündemde kalmaya devam eden şarkıcı Aleyna Tilki’nin geçtiğimiz yıl Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf, bir başkasının çıktı.

Şöhret basamaklarını 3’er 5’er atlayan Aleyna Tilki, maalesef pek de hoş olmayan olaylarla anılmaya devam ediyor. Önce son klibinin Britney Spears’ın klibinden fazlaca esinlenerek yapıldığına, sonrasında aynı klipte pedofili ögelerinin bulunduğuna ilişkin eleştiriler alan Aleyna Tilki, son olarak yaptığı bir fotoğraf paylaşımının kendisine ait olmamasıyla haberlere konu oldu.

Ünlü şarkıcının, geçtiğimiz yıl Alman Instagram kullanıcısı Frauke Hagen’in 2015 yılında paylaştığı bir fotoğrafı kendi fotoğrafıymış gibi paylaştığı ortaya çıktı.

Sol tarafta kendisinin, sağ tarafta da Aleyna Tilki’nin bulunduğu fotoğrafı paylaşan Hagen, paylaşımı “Belli ki bir Türk popstar benim iki yıl önce Kanada’da yaşadığım sırada çektirdiğim fotoğrafı çalmış” şeklinde yaptı.

Yaptığı işlerin gün geçtikçe özgün olmadığının ortaya çıkması, bu apoletin Aleyna Tilki’nin üzerine yapışmasına sebep olabilir. O yüzden kendisinin ve de çevresinde -eğer varsa tabii- kendisini yönlendiren kişilerin daha dikkatli olmasında fayda var.