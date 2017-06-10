Sosyal medyanın şu sıralar en fazla konuşulan olaylarından biri olan Aleyna Tilki'nin şarkısına gelen telifin sebebi ne? Resmi açıklama geldi.

Bildiğiniz gibi birkaç gün önce Çağatay Akman'ın 240 milyon görüntülenme almış 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısı, Anna RF'de blunan telif hakları yüzünden YouTube'dan kaldırılmış ve söz konusu gelişme uzun süre sosyal medyayı meşgul etmişti.

Dün ise benzer bir durum, yine Çağatay Akman'ın şarkısı gibi sosyal medyada oldukça popüler olan Aleyna Tilki'nin Cevapsız Çınlama şarkısında yaşandı ve 200 milyon görüntülenme almış şarkı, telif yüzünden YouTube'dan kaldırıldı.

İşin garip tarafı ise, YouTube'da videonun kaldırılmasına sebep olan telifin, 'Aleyna Tilki'ye ait olduğu yazmaktaydı.

Bu olayın ardından Aleyna Tilki'nin kendi şarkısını neden telif hakkı yüzünden kaldırttığı sorusu gündeme gelmişti. Fakat Netd Müzik cephesinden, DMC’nin Genel Müdürü Samsun Demir, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile olaya açıklık getirdi. Bütün sorun, sahte hesap yüzünden. Demir'in yaptığı açıklama şu şekilde:

"Değerli müzikseverler,

Bu gece YouTube'a kendini Aleyna Tilki adıyla tanıtan birisi başvurmuştur.Klibi için izin vermediğini beyan etmiştir. Bu başvuru nedeniyle maalesef YouTube Emrah Karaduman & Aleyna Tilki "Cevapsız Çınlama" klibini kapatmış bulunmaktadır. Bu kişinin tespiti için gerekli yasal başvuruları yapacağız. Diğer yandan YouTube nezdinde başvuruda bulunuyoruz. Bu konuyu en kısa sürede çözmek için çaba sarfedeceğimizi bilmenizi isterim."

Konuyla ilgili olark Aleyna Tilki de bir tweet atmış ve söz konusu telifi yapan kişinin sahte olduğunu belirtmişti.

Netd Müzik ve DMC, bu duruma sebep olan kişiyi bulmasının ardından şarkının yeniden YouTube'da açılması için de girişimde bulunacak.