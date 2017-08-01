Aleyna Tilki’nin Son Klibinde Pedofili Ögeler mi Var?

2 günde 15 milyon izlenme barajına ulaşan ve taklit edildiğine yönelik bazı olumsuz eleştiriler alan Aleyna Tilki’nin son klibi için bu sefer çok daha ciddi söylemler geldi.

Ekşi Sözlük yazarları ‘burlesqueen’ ve ‘diagnostic retikul’, daha çok taklit edilmesine yönelik ithamlarda bulunulan kliple ilgili çok farklı detayları gözler önüne serdiler.

Örneğin ‘burlesqueen’ isimli yazar, klibin pedofililerin zevki için çekildiğine neredeyse emin. Aleyna Tilki’nin 6 yaş pijamasıyla çocuksu hareketler yapmasının -daha doğrusu bunu ona yaptıranların- kesinlikle iyi bir niyet göstergesi olmadığını söyleyen yazar, pedofililerin (ergenlik öncesi çocuklara cinsel anlamda ilgi duyan kişiler) bu tarz hareketlerden zevk aldıklarını söylüyor.

Bununla ilgili şöyle korkunç bir veri sunan yazar, YouTube’da pijama giymiş çocukların ağladığı ya da yalnızca uzandığı, milyonlarca kez izlenen videoların olduğundan bahsediyor. Küçük bir kız çocuğunun yalandan koli bandı yapıştırılarak zorla tutulur gibi yapıldığı ve yerinden kımıldayamadığı aşağıdaki videoyu örnek gösteren yazar, bu videonun 111 milyon kez boşuna izlenmediğini iddia ediyor.

Diğer bir yazar olan diagnostic retikul ise bir önceki yazarın olduğu detaylardan bahsederken birkaç ilginç noktaya değiniyor. Örneğin klipte bir flamingo simgesinin görüldüğünü ve bunun, pedofili ile suçlanan Lewis Carrol’un eserlerinden Alice’in illüstrasyonunda sunulmuştu.

Flamingonun birden Alien’a (yaratık) dönüştüğünü söyleyen, yani artık yatak odasında yabancı bir kimsenin olduğu hissinin yaratıldığını belirten yazar, aşağıdaki görsel içinse ‘Aleyna Tilki burada neyden kaçıyor? Kaçtığı sırada ise bir kız çocuğunun çığlık sesi duyuluyor. Bu çığlık, kimlerin arzularına hitap ediyor? Bunu açıklayabilir misiniz?’ açıklamalarını yapıyor.

Klipte ‘sevimli bir ayıcık’ görünümünde olsa da bunun ‘pedobear’, yani küçük kızların peşinde dolaşan bir pedofil imgesinin olduğunu söyleyen yazar, son olarak set üzerindeki penis görünümlü malzemelerin de kesinlikle iyi niyetli bir şekilde oraya konulmadığını söylüyor.

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