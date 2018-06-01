Otomobil tutkunu olmak başka, klasik otomobil tutkunu olmak bambaşkadır. Hele hele efsaneleşen modellerin yenilenen versiyonlarını görünce gözleriniz doluyorsa, bu haberi okurken yanınıza biraz mendil alın. Alfa Romeo, yeni GTV modelini en az bir asır daha akıllara kazımak istiyor.

Otomotiv sektörü, elektrikli motorların gücüyle evrim geçiriyor. Bundan 10 yıl önce üst düzey gelirli kesme hitap eden hibrit otomobiller, artık çoğu insan için daha ulaşılabilir oldular. Elbette bu konuda Tesla gibi dönüşüm öncüsü firmaların hakkını vermek gerekiyor.

Elektrikli otomobil üretimi konusunda yatırım yapmayan, geç kalan ve dönüşümü öngöremeyen firmaların bir bir batacakları bir döneme giriyoruz. Çünkü artık bu motorlar, halk arabası olarak tabir edilen modellerde de yer almaya başladılar. Bir başka deyişle 50 yıl sonraki neslin klasik otomobilleri elektrikli motorlara sahip olacak. Tabii klasikleşmek için halk arabasından daha çok şey vadetmek gerekiyor.

1986 yılından bu yana Fiat grubunun çatısı altında bulunan Alfa Romeo, asırlık kökenlerine ihanet etmeden efsanevi serilerini yeni nesil teknolojilerle geliştirmeye devam ediyor. Firmanın unutulmaz serisi olan spor çizgilere sahip GTV’yi hatırlamayanlar için aşağıya bir görsel bırakıyoruz.

Hem benzinli hem de elektrikli motorları sayesinde 600 beygirlik güce olaşan yeni GTV modeli, yukarıda gördüğünüzden epey farklı:

Güçlü motorunun yanı sıra 4 çekişli sürüş imkanı tanıyan model, şimdiden hayranlarının gönlünü kazandı:

Bir “coupe” tarzı otomobil gibi güncellenen yeni GTV, çift kapılı gövdeye sahip. Aslında bir Alfa Romeo Giulia çizgisine sahip olan araç, firmanın GT ve GTV serilerinin yeni varisi olacak. 4 ila 6 silindirli motor seçenekleri biraz yakıt süngeri gibi olsa da, aracı satın alacakların bu konuda bir sıkıntı çekmeyeceğini düşünüyoruz.

Alfa Romeo, bu araçla BMW’nin 8 serisine kafa tutmaya hazırlanıyor.