Algobrix Okuma-Yazmadan Önce Programlama Öğretiyor

Lego benzeri Algobrix, yazılımı çocuklar daha okuma-yazma öğrenmeden önce hayatlarına sokarak başarılı programcılar yetiştirmek istiyor.

Çocukluğumuzda ve şimdiki çocukluklarda mutlaka sahip olunan legolar, yaratıcılığı geliştirmesi nedeniyle ebeveynler tarafından vazgeçilmez oyuncaklardan olmuştur. Algobrix işe seviye atlatarak sembol temelli legolarla programlamayı daha küçücük çocukların hayatına sokuyor.

Lego oyuncaklarının serbest ekosistemi sayesinde zihinden geçen her şey fiziksel olarak oluşturularak canlandırılabiliyordu. Bu etkiye Mindstorm kitlerini ekledikten sonra bu statik cisimleri canlandıran Lego, hep biraz daha büyük çocukları hedefliyordu. Bunu gören Algobrix, sadece semboller içeren, parçaların birbirine eklenmesiyle oluşan fiziksel bir programlama yolu oluşturdu. Bu yol sayesinde okuma-yazma bilemeyecek kadar küçük çocuklar bile programlama dünyasına adım atarak kendi üretimlerinin canlanmasına tanıklık edebilecek.

Işıklı ve sesli uyarı sistemlerine sahip bloklar, Lego birimleri ve son nesil Mindstorm ile tam uyumluluğa sahip olmasıyla herkese hitap edebiliyor. Lego'nun robotik kitlerine göre çok daha ucuz olan Algobrix, ailesi çok fazla para harcayamayan çocukların da bu alanda gelişmesini sağlayarak geleceği güzelleştirmeye katkı sağlayacaktır. Dilerseniz bu projenin hayata geçmesini hızlandırmak için buradan Kickstarter sayfasına giderek destekte bulunabilirsiniz.