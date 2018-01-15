Günümüzdeki yapay zekaların geldiği konum kimilerini şaşırtırken, kimileri için de oldukça sıradan bulunuyor. Alibaba'nın yapay zekası ise başka yeteneklere sahip.

Geçtiğimiz günlerde, Google’ın DeepMind projesi tarafından, dünyanın en iyi 'Go' oyuncuları, kendi oyunlarında rekorla mağlup edildi. Daha sonrasında da Carnegie Mellon Universitesi tarafından geliştirilen Libratus isimli yapay zeka, yine alanında en iyi poker oyuncularını ezici bir üstünlükle yenmeyi başardı.

Alibaba tarafından geliştirilen yapay zeka ise okuduğunu anlama konusunda insanlardan daha iyi performans gösterebiliyor. Çin'in en büyük online satış platformu olan Alibaba'nın yapay zekası, 100.000'den fazla soruluk bir test üzerinden gerçekleştirilen, okuduğunu anlama testinde 82.44 puan alarak, geniş bir insan grubu tarafından alınan 82.304 puanı geride bırakarak insanları alt etmeyi başardı.

Aslında çeşitli oyunlarda insanları yenen bilgisayarlar pek yeni değil. Nitekim oyunun kuralları belli ve yapılabilecek hamleler bir noktaya kadar tahmin edilebilir. Ama bugüne değin, dili anlama, yorumlama ve buna göre doğru kararı verme konusunda herhangi bir yapay zekanın insanları alt ettiği görülmemişti. Nitekim dil dediğimiz olguyu anlamak, kompleks cümleleri yorumlamak, insana dair 'tecrübe' kavramını da gerektiriyor. Bakalım önümüzdeki günlerde Alibaba'nın geliştirdiği bu yapay zeka daha neleri başaracak?