Prof. Dr. Ali Nesin, Uluslararası Matematikçiler Birliği'nin verdiği Leelavati Ödülü’nün sahibi oldu.

Kanadalı matematikçi John Charles Fields’in ismini taşıyan ve 1932'den bu yana verilen Fields Madalyası ödülünü İran'ın Merivan kentinde doğan, Cambridge Üniversitesi öğretim üyesi matematikçi Caucher Birkar alırken, Türkiye’den Prof. Dr. Ali Nesin ise Leelavati Ödülü'nü kazandı.

Birliğin dağıttığı ödüller

Gauss Ödülü: David Donoho

Chern Madalyası: Masaki Kashiwara

Leelavati Ödülü: Ali Nesin

Fields Madalyası: Caucher Birkar, Alessio Figalli, Peter Scholze, Akshay Venkatesh

Nevanlinna Ödülü: Constantinos Daskalakis

Ali Nesin kimdir?

1956 İstanbul doğumlu olan Ali Nesin, Paris VII Üniversitesi'nden mezun oldu. Ali Nesin daha sonra matematikten 'maitrise' derecesini aldı.

Ardından Yale Üniversitesi'nde matematiksel mantık ve cebir konularında doktora yapan Nesin, 1985-1986 yılları arasında Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Kampüsü'nde öğretim üyesi olarak çalıştı.

1987-1989 yıllarında Notre Dame Üniversitesi'nde yardımcı doçent, akabinde 1995'e değin Kaliforniya Üniversitesi Irvine Kampusü'nde doçent ve daha sonra da profesör olarak görev yaptı.

Babası Aziz Nesin'in vefatı (1995) üzerine Türkiye'ye döndü ve Nesin Vakfı yöneticiliğini üstlendi.