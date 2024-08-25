Ali Sabancı, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olarak birçok başarılı işe imza atsa da onun da kaçırdığı bazı fırsatlar oldu. Bu içerikte Ali Sabancı’nın Yemeksepeti ve Getir’e yatırım yapmamasının yarattığı pişmanlığın öyküsünü anlatacağız.

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olan Ali Sabancı, babası Şevket Sabancı’nın kurduğu Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Pegasus Havayolları'nın da kurucusu.

Girişimcilik ve yatırım alanlarında önemli başarılar elde eden Ali Sabancı, genellikle yaptığı başarılı hamlelerle dikkat çekse de herkes gibi onun kaçırmaktan pişman olduğu bazı büyük fırsatlar var.

Sabancı'nın kaçırdığı fırsatlardan ilki Türkiye’nin önde gelen çevrimiçi yemek siparişi platformu Yemeksepeti!

Ali Sabancı verdiği bir röportajda, Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın'ın daha henüz bir projeyken Yemeksepeti'ni kendisine sunduğunu ve bu teklifi elinin tersiyle ittiğini söylüyor.

Büyük başarıya ulaşacak olan Yemeksepeti’nin başarılı olmayacağını düşünerek yatırım yapma fırsatını geri çeviren Ali Sabancı bu durumdan oldukça pişman olduğunu da belirtiyor.

Bu konu ile ilgili kendi ifadeleriyse şu şekilde; “Ben parmak kaldırıp bir itirafta bulunmalıyım. Daha bir iş planı halindeyken Nevzat Aydın, Yemeksepeti’ni bizim holdinge getirmişti. O zaman, “Böyle bir iş başarılı olmaz” demiştik. Şimdi siz dinlerken gülebilirsiniz ama bu kararımızın bize bir maliyeti var.”

Kaçan diğer fırsatsa Yemeksepeti'ne rakip olarak çıkan Getir!

Yemeksepeti gibi bir çevrimiçi yemek siparişi platformu olan Getir ise Ali Sabancı’nın bir akrabası tarafından kendisine öneriliyor.

Öyle ki, Getir’e yatırım yapması teklif edildiğinde, daha sonra astronomik piyasa değerlerine ulaşacak olan bu fırsatı da Yemeksepeti’nde olduğu gibi reddediyor.

Sebebiyse, Getir’in de tutmayacağına ve başarılı olamayacağına inanması. Daha sonra Getir'e yatırım yapsa da ilk yatırımcılardan olma fırsatını kaçırmış oluyor tabii...

Ali Sabancı’nın kendi ifadeleri şu şekilde; “Ne yalan söyleyeyim, bundan 2 yıl önce hem de bir akrabam bize Getir’i önermişti. O zaman yatırım değeri 150 milyon dolar idi. Düşünün, biz o değerden girmedik. Çünkü benim vizyonum, bu iş modelinin yürümeyeceği şeklinde idi. 1 yıl önce ancak Getir’e yatırım yaptık.”

Sabancı hatalarından ders çıkardığını söylüyor.

Her ne kadar bu kararlar, Sabancı’nın önemli fırsatları kaçırmasına neden olsa da Sabancı bu deneyimlerinden önemli dersler çıkardığını belirtiyor.

Bu deneyimlerden sonra, yatırım stratejisini yeniden gözden geçirdiğini belirten Sabancı, yatırım kararlarını daha kurumsal bir yaklaşımla almaya başladığını ve "Bu gibi işler Ali’ye bırakılmamalı!" diyerek, karar alma süreçlerini daha profesyonel bir ekiple yürütmeye karar verdiğini belirtiyor.

Ali Sabancı bu olay hakkında şunları söylüyor; “Belki de insan yaş aldıkça, egosunu da arka cebine koyuyor. Sonra anlıyorsun ki, işleri, çalışma arkadaşlarının senden koruması lazım. Düşünsenize, Yemeksepeti’ne yatırım yapmayan bir insanım. Ama bundan da ders aldık. İşleri “Ali’ye değil, bilene” bırakıyoruz.”

Sonuç olarak, Ali Sabancı büyük fırsatlar kaçırmış olsa da yaşadığı bu olaydan alçak gönüllülükle büyük bir ders çıkartıyor ve belki de iki büyük şirketi elinden kaçırsa da kazançların en büyüğünü kazanıyor. Tecrübe…

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