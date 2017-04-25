E-ticaret devi Alibaba'nın CEO'su yaptığı açıklamada yapay zekanın yakında CEO'ların görevini de yerine getirebileceğini söyledi.

Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden biri olan Alibaba'nın kurucusu ve CEO'su Jack Ma, Çin Girişimcilik Kulübü tarafından düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmasıyla birlikte yapay zeka ile ilgili çok çarpıcı beklentilerini katılımcılarla paylaştı. Ma, yaptığı konuşmasında yapay zekanın kendilerinden daha iyi bir CEO olabileceğini söyledi.

30 yıl sonra insanları işinden etmeye başlayan yapay zekanın şirket yöneticilerinin de yerine geçebileceğini belirten Jack Ma, insanlara göre daha iyi hesaplar yapabilen yapay zekanın şirketler için istenilen seviyede bir yönetici olacağını söyledi.

Açıkçası Jack Ma'nın açıklamaları insanları korkutmuyor değil. Eğer yapay zeka bu kadar yaygınlaşırsa hem beden gücü hem de zihin gücüyle yapılan tüm işleri yapabilecek ve insanları birçok iş alanından mahrum bıracak. Bir süre sonra yapay zekalar insanlara ihtiyaç duymayacak hale gelebilir.