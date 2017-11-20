Amazon'un Whole Foods'u almasıyla birlikte internet satış devlerinin, gıda sektörüne olan ilgisi gittikçe artıyor. Şimdi de Alibaba, Çin'deki en büyük gıda ve günlük ihtiyaç dağıtımcısından büyük miktarda hisse aldı.

Amazon'un Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük gıda dağıtıcılarından biri olan Whole Foods'u 13.7 milyar dolara satın almasıyla birlikte, Dünya çapındaki e-ticaret devlerinin gıda sektörüne olan ilgisi devam ediyor. Bir sonraki büyük hamle ise Çin'in en büyük e-ticaret kuruluşlarından biri olan Alibaba'nın, Çin'in en büyük gıda ve günlük ihtiyaç dağıtıcısı olan Sun Art Retail Group'dan 2.87 milyar dolarlık hisse satın almasıyla geldi.

Bu hisse satışıyla birlikte Alibaba, Çin'in gıda ve günlük ihtiyaç pazarının %8.2'sine hakim olan Sun Art Retail Group'un, %36.16'sına sahip olmuş oldu. Bu satışla beraber hisse değeri %2.33 artan Alibaba Group'un hisse başı birim değeri ise 189.45 dolara yükseldi. Ancak Alibaba'nın Çin pazarı konusunda büyük risk aldığını söyleyebiliriz. Çünkü Çin'de gıda sektörü 500 milyar dolarlık bir sektör olsa da, gıda satışlarının %85 çevrimdışı yöntemlerle gerçekleştiriliyor.

"Alibaba Group'un CEO'su Daniel Zhang"

Alibaba'nın CEO'su Daniel Zhang'in durumla ilgili olarak ise fiziksel mağazaların tüketici yolcuğu açısından vazgeçilmez bir rolü olduğu ancak dijital ekonomideki veri odaklı teknoloji ve kişiselleştirilmiş hizmetler vasıtasıyla geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Zhang her ne kadar haklı olsa da bu senenin başından beri %113'lük bir şirketsel büyüme gerçekleştiren Alibaba'nın bakalım bu riski alması hisselerini ilerleyen zamanlarda nasıl etkileyecek? Siz ne düşünüyorsunuz? Alibaba yanlış ata mı oynuyor, yoksa gelecekte gıda sektörüne de e-ticaret mi yön verecek?