Alibaba, Çinli Gıda Dağıtım Servisini Satın Almak İstiyor!

Çinli e-ticaret devi Alibaba, paket gıda dağıtım girişimi Ele.me'nin hisselerini satın almayı planlıyor. Satın alıma ilişkin olarak yapılan açıklama, konuyla ilgilenen üçüncü bir şahıs tarafından gerçekleştirildi.

Çinli firmalar global alanda büyümeye verdikleri önemi iç pazara da yansıtıyorlar. Çin'in ve dünyanın en büyük e-ticaret devlerinden birisi olan Alibaba, Mayıs ayı itibariyle %23'üne sahip olduğu Ele.me'nin, Baidu A.Ş.'nin de içerisinde olduğu diğer yatırımcılarından hisse almaya karar verdi. Alibaba'nın hisseler karşılığında ne kadar ödeme yapacağı ise henüz açıklanmadı.

Ele.me, geçen yıl Mayıs ayında düzenlenen kaynak geliştirme çalışmalarında 5.5 milyar dolar ile 6 milyar dolar arasında değer gördü. Ele.me Baidu'nun teslimat işini Ağustos 2017 yılında 500 milyon dolar karşılığında satın almıştı. Şirket o tarihten bu yana büyük bir gelişme kaydetti.

Alibaba, Çin'de gıda dağıtım ve bazı buna benzer hizmetler için Tencent Holding destekli bir şirket olan Dianping ile rekabet halinde bulunuyor. Last mile teslimat, Alibaba'nın Koubei platformu için Ele.me ile güçlendirildiğinde büyük bir avantaj sağlayacak. Zira e-ticaretin en önemli noktalarından birisi olan 'last mile' kavramı 'dağıtım' meselesinin önemine vurgu yapıyor. Bir motokurye 'ordusu' bulunan Ele.me de bu anlamda Alibaba için kritik bir önem arz ediyor. Şirket ayrıca, bakkaliye, restoran ve hizmet merkezi haline getirilen HeMa markası altında da kendi marketini şekillendiriyor.