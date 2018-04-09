İnternet alışverişi ve e-ticaret konusunda dünyanın en büyük şirketlerinden birisi olan Alibaba.com’un bulut hizmetleri şirketi Alibaba Cloud, Türkiye’de faaliyete başlıyor. Bulut sistemleri konusunda yeni çözümler sunan hizmetin ayrıntılarına değindik.

Alibaba Grubu artık sadece e-ticaret alanında değil, pek çok teknoloji piyasasında faaliyet gösteren dev bir şirket. Rakipleri ise Google, Amazon ve Yandex gibi devler. Bir bulut sistemleri çözümü olan Alibaba Cloud ise şirketlerin verilerini saklayabilecekleri, güvenli ağ hizmeti desteği alabilecekleri çözüm olarak biliniyor ve Google hizmetlerine karşı ciddi bir alternatif oluşturuyor.

Alibaba Cloud ile birlikte artık Türkiye’de faaliyet gösteren her boyuttaki şirket veri tabanı hizmeti, ağ oluşturma analiz, büyük veri, güvenlik ve orta katman yazılımları gibi destekler alabilecek. Yerli şirketlerin dijital dünyada artan ihtiyaçlarına yönelik tutarlı çözümler sunan platform, maliyet ve zamandan tasarruf sağlamak için geliştiriliyor.

Türkiye’ye gelişleri hakkında konuşan Alibaba Cloud Uluslararası Genel Müdür Yardımcısı Yeming Wang, “Eksiksiz bir bulut bilişim çözüm yelpazesini E-Glober’ın yerel pazardaki uzmanlığıyla bir araya getirerek, Türkiye’de her ölçekten şirketin tercih ettiği bir bulut hizmeti sağlayıcısı olmayı amaçlıyoruz. E-Glober gibi bilgi sahibi ve iyi bağlantıları olan yerel ortaklarla çalışmak, dil ve kültürel bariyerleri aşmamıza yardımcı olurken, Alibaba Cloud’un pazardaki konumunu güçlendirecek ve Türk şirketlerinin dünyaya açılmalarına ve dijital çağın fırsatlarını yakalamalarına fırsat sunacak.’ dedi.

Türkiye’de Alibaba Cloud’un faaliyetlerini yürütmekten sorumlu olan E-Glober CEO’su Orkan Aytulun ise “Bu motivasyonu görmek, bize cesaret verdi. Oldukça etkili ve etkin uluslararası bulut hizmeti sağlayıcısı Alibaba Cloud ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğimiz sayesinde, büyük potansiyele sahip Türk pazarına sunacağımız son teknoloji bulut ürünlerine ve hizmetlerine yönelik giderek artan talebi karşılayacağız.” açıklamasında bulundu.

Alibaba’nın küresel çapa bireysel kullanıcılara özel bulut hizmeti seçeneği bulunmuyor. Ancak ticari boyuttaki bu adım, şirketin zamanda ülkemizdeki yatırımlarını attıracağına dair önemli bir işaret. Bir süre önce bir başka perakende devi Amazon da Türkiye’ye giriş yapacağını açıklamıştı.

Yabancı sermayelerin ülkemizde faaliyet göstermeleri, başka yerel markalarımızın çok işine yarayacak. Sonrasında ise artan rekabet ve yatırımlar sayesinde, internet çağına daha da uyum sağlayan bir Türkiye görmek mümkün olacak.