Alibaba'dan Tek Günlük Satış Rekoru

Alibaba, Çin'in Black Friday'i olarak adlandırılan"11.11" veya "Yalnızlar Günü" son satışında tek günlük satış rekorunu 25.3 Milyar dolarla kırdı.

E-ticaret ve E-satış sektörleri gün geçtikçe büyümeye ve rekorlar kırmaya devam ediyor. Bildiğiniz gibi dün yani 11 Kasım, Çin'de "Yalnızlar Günü" olarak kutlanıyor. E-ticaret jargonuna Alibaba ile giren bugün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki "Black Friday" ve "Cyber Monday" gibi bir tek günlük satış çılgınlığı olarak uzun bir süredir varlığını sürdürüyor.

"Techcrunch'ın yayınladığı senelik 11.11 satış rakamları"

Dün ise Alibaba "11.11" satışlarıyla, Dünya'da tek günlük satış rekorunu kırdı. Sadece 24 saat içerisinde 25.3 Milyar Dolarlık satış gerçekleştiren site, aynı zamanda geçen seneki satışından neredeyse %39 katladı. ABD'nin en son rekoru geçen sene Black Friday'de 3 milyar dolar ve Cyber Monday'de 3.5 milyar dolar olduğu düşünülürse, Çin ABD'yi e-ticaret anlamında senelerdir katlamaya devam ediyor diyebiliriz.

İlk 15 dakikada 5 milyar dolar, ilk saatte ise 8.6 milyar dolar ciro elde edilen satışlar aynı zamanda 15 dakikada ve saatte yapılan satış rekorlarını da kırdı. Yavaş yavaş dengeye oturan satışlar günü 25 milyar dolar seviyesinde tamamladı. Geçen yıl ise Alibaba'nın satış rakamları 17.8 milyar dolar seviyesindeydi. Çin'in e-ticaret sektörü gün geçtikçe büyüyor. Bakalım daha ne gibi rekorlara sahne olacak? Siz ne düşünüyorsunuz?