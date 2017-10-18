İnternet dünyasının en değerli markalarından biri haline gelen Alibaba Group, kuantum bilgisayar, makine öğrenimi, ağ güvenliği, nesnelerin interneti gibi teknolojileri geliştirecek yeni organizasyonunu duyurdu.

İnternetten alışverişte dünyanın en sıra dışı hikayelerine sahip, en başarılı şirketlerinden birisi olan Alibaba’yı sıkı rakibi Amazon gibi bir gelecek bekliyor. Geleceğin teknolojilerinde büyük yer tutacak önemli işlere kalkışmaya hazırlanan Asyalı firma, DAMO Akademisi adındaki programını duyurdu.

DAMO Akademisi’nin açılımı Discovery for Adventure, Momentum and Outlook olarak açıklandı. Türkçesi ise yeni kuruluşun neler üzerine çalışacağını açıklar nitelikte: Keşif, Macera, Momentum ve Görünüm. Dünya çapında rüştünü ispatlamış 100 araştırmacıyı yeni oluşuma dahil edeceklerini açıklayan Alibaba, Çin’in başkenti Pekin’de ve kendi merkezinin bulunduğu Hangzhou kentinde 2 laboratuvar açmayı planlıyor.

Alibaba’nın önümüzdeki 3 yıl içinde sadece araştırma ve geliştirme faaliyetleri için 15 milyar dolar bütçe ayırdığı söyleniyor. Akademinin başında Alibaba’nın CEO’larından Jeff Zhang görev yapacak.

Bu adım zaten bir dev olan Alibaba’yı Google, Microsoft, Facebook ve IBM gibi devlerle rakip yapıyor. Aynı zamanda bu büyük organizasyonların yaptığı gibi Alibaba da tüm çalışmaları dünya kamuoyuyla açık kaynak olarak paylaşacak. Bu adımlar firmanın küresel bir güç olarak süreklilik kazanması adına oldukça önemli.

Zira Google'ın son 3 yıldır yapay zeka ve öğrenen makineler konusunda yaptığı atılımlar takdire şayan. Hatta bu teknolojiler korkutucu seviyelere ulaşmaya başladılar. Çoğu otorite, Terminatör serisindeki Skynet'i Google benzetmeye başladı bile. Elbette o düzeyde bir gerçeklik için daha fantastik bir dünyada yaşamamız gerekiyor. Ancak bu benzetmelerin temel anlamda haklılık payı var.

DAMO Akademisi, hem Çin hem de ABD’nin bilim camialarındaki önde gelen bilim insanlarını barındırıyor. Alibaba, dünyanın her köşesinde geleceği inşa etmek adına laboratuvarlar açmaya devam edecek.