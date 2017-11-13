11.11 satışlarında rekor kıran Alibaba, bir çok firmanın satışlarının toplamından daha fazla bir miktarda satış gerçekleştirmiş olmasına rağmen, hisse senetlerinde cüzi miktarda da olsa düşüş yaşadı.

Çinliler Cumartesi günü ‘Bekarlar Günü’ esnasında Alibaba’nın e-ticaret sitesinde 25.3 milyar dolarlık alışveriş yaparak kutladılar ‘romantik bağımsızlıklarını’.

Ertesi gün Alibaba’nın hisseleri %0.31 değer kaybederek, 185.84$’a geriledi.

Bir karşılaştırma yapmak için belirtecek olursak; ‘Bekarlar Günü’ yapılan satış, Amazon’un 1 milyar dolar satış yapmakla övündüğü en yakın ‘Zirve Gün’ünden yaklaşık 25 kat daha fazla.

Bekarlar Günü, Çin’deki kolej öğrencilerinin kendilerince kutlama yaptıkları bir tatil olarak başlamıştı. Alibaba bunu bir fırsat olarak görerek 2009 yılında bu tatili kutlamak adına ilk indirimli kampanyalarını sunmaya başladı. Birkaç yıl içerisinde bu gün, ülke çapında kutlanan bir fenomen haline dönüştü.

Bekarlar Günü’nün boyutları oldukça büyük. Firma, bir saniyede 325.000 siparişi işliyordu. İlk iki saat içerisinde Alibaba 12 milyar doları cebe indirdi. 1.48 milyardan fazla işlem yapan site, toplamda 812 milyon ürün teslimatını işleme koydu.

Amazon’un ‘Zirve Günü’, Kara Cuma ve Siber Pazartesi satışlarını bir araya getirdiğimizde, Alibaba’nın 2018 yılı Bekarlar Günü satışlarının sadece %30’una denk geliyor.

Alibaba bu yıl %109.99’luk büyüme gösterdi.