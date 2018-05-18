2. Dünya Yapay Zeka Kongresi kapsamında konuşan Jack Ma, blokchain ve Bitcoin ile ilgili enteresan açıklamalarda bulundu.

Dünyanın Amazon ile birlikte en büyük ticari devlerinden olan AliBaba'nın kurucusu ve sahibi Jack Ma, kripto paralar ve Bitcoin ile ilgili oldukça keskin ifadeler kullandı. Blokchain teknolojisinin önemli bir teknoloji olduğunu ve senerlerdir üzerinde çalıştığını söyledi.

Kripto para konusunda ise Bitcoin'in uzun vadede başarılı olmasının, mevcut ekonomik düzenin tamamen değişmesine bağlı olduğunu ve bunun gerçekleşmesinin mümkün olmadığına değindi. Ma'nın blokchain konusunda da çeşitli endişeleri mevcut. Şu an e-ticaret sistemindeki veri gizliliği ve güvenlik alanındaki bütün sorunları blockchain'in çözeceğine inanan Ma, yatırımcıların tıpkı Bitcoin gibi bunu da bir 'altın madeni' gibi görmesinden duyduğu endişeyi de belirtti.

Jack Ma'nın özellikle Bitcoin ile ilgili keskin sözleri oldukça enteresan. Bunları söyleyen kişinin 41,8 milyar dolarlık servetiyle Asya'nın en zengin adamı olduğunu düşünürsek, söylediklerinin önemi kat kat artıyor.