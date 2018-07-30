Alibaba'nın Trendyol'a Ne Kadar Yatırım Yaptığı Belli Oldu

Geçtiğimiz günlerde online alışveriş devi Alibaba'nın, Trendyol'a yatırım yaptığını öğrenmiştik ve bugün yapılan yatırımın miktarı da belli oldu.

Yaklaşık 1 ay önce ülkemizdeki online ticaret açısından en önemli anlaşmalardan birine imza atıldı. Ülkemizde faaliyet gösteren Trendyol, Alibaba'nın dikkatini çekmeyi başardı ve Çinli online alışveriş devi Trendyol'a yatırım yapmaya karar verdi. Daha önce yatırımın miktarı ve anlaşma şartları açıklanmamıştı ancak gün içerisinde detaylar belli oldu.

Daha önce yatırım ile ilgili yapılan tahminler 750 milyon dolar civarındaydı ve anlaşma için ödenen rakamın tam olarak 728 milyon dolar olduğu belirtildi. Alibaba'dan yapılan açıklamada, "Trendyol, Türkiye'nin önde gelen online moda perakendecilerindendir. Haziran 2018'de şirket, Trendyol'a yatırım yapmak ve mevcut yatırımcıların hisselerini satın almak amacıyla 728 milyon dolarlık bir bütçe ayırmıştır. Yatırım, şirketin uluslararası genişleme politikalarının bir parçasıdır." ifadeleri kullanıldı.

Alibaba'dan yapılan açıklamalar içerisinde, şirketin hisse payının ne olacağı açıklanmadı ancak yüzde 75 olacağı tahmin ediliyor. Yani buradan hareketle Trendyol'un toplam değerinin, 1 milyar dolara ulaştığını tahmin ediliyor. Bu anlaşma ile Çinli online alışveriş devi Alibaba'nın, gelecek planları içerisinde ülkemizin de olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz