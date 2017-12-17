Alibaba, Otomat ile Araba Satışına Başlıyor

Teknolojinin ilerlediği ve alışverişin kolaylaştığı günümüzde E-ticaret firması Alibaba otomobil satın almayı kolaylaştırıyor. Otomat ile araba satışı dönemi başlıyor.

Ford ve Alibaba'nın Çin'in elektrikli araç pazarına girmek üzere bir girişimde bulundukları yönündeki açıklamasında, "tüketicilerin araçlarını nasıl satın aldığının yeni yollarını keşfetmeyi" planladıklarını vurguladı.

Otomobilleri satın almak isteyen müşteriler ise otomatın mobil uygulamasını cihazlarına indirecek ve satın alma işlemine başlayacak. Beğendiği modeli seçen müşterinin, Alibaba’nın Susamı kredisi iyi durumdaysa yüzde 10 ödeme yaparak aracını otomattan alabilecek. Fiyatın geri kalanı ise aylık taksit şeklinde ödenebilecek.

Uygulamayı kullanmak için yapmanız gerekenler ise oldukça basit. İlk etapta uygulama arayıcılığıyla test etmek ve satın almak istediğiniz otomobilin fotoğrafını çekiyorsunuz. Sistem otomobili tanıdıktan sonra sizden renk seçmenizi ve gerekli bilgileri doldurmanızı talep ediyor.

Sonrasında ise uygulama arayıcılığıyla bir selfie çekerek dilediğiniz otomobil için test sürüşü talebinizi oluşturuyorsunuz. Otomat makinesine ulaştığınızda ise gerekli alana yüzünüzü göstermeniz gerekiyor. Uygulamaya yüklediğiniz selfieden sayesinde sizi tanıyan sistem otomobili size teslim ediyor.

Otomat ile araba satmanın yeni bir girişim olmadığını belirtelim. Benzer bir uygulama 2013 yılında Amerika’da Carvana tarafından yapılmıştı. Singapur merkezli Autobahn Motors ise 15 katlık dünyanın en uzun otomobil otomatını hizmete sunmuştu.

Bir ilke bu konuda imza atamayan firmanın bu hamlesindeki asıl amaclarından biri ise, otomobil alımını “kutu kola alır gibi” kolaylaştırmak. Ocak 2018'de biri Şanghay'da, diğeri Nanjing'de olmak üzere iki tam otomatik otomatlı araba mağazası açmayı planladıkları açıklandı.

Aşağıdaki videodan planlanan konsept hakkında detayları inceleyebilirsiniz.