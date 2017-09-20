Alicia Vikander'in başrolünde yer aldığı Tomb Raider filminin ilk fragmanı yayınlandı. Film 2018'de bizlerle olacak.

Çok uzun süreden beri beklediğimiz yeni Tomb Raider filminin ilk fragmanı yayınlandı. Ex Machine, A Danish Girl gibi başarılı filmlerde gördüğümüz güzel oyuncu Alicia Vikander’in Lara Croft’u canlandıracağı yeni Tomb Raider filmi, Angelina Jolie’nin oynadığı filmlerin ardından bir kez daha izleyicilerin karşısına çıkacak. Alicia Vikander, Daniel Wu, Dominic West gibi oyuncuların yer aldığı yeni filmde, Lara Croft’u genç ve başarıya aç bir üniversite öğrencisi olarak görüyoruz.

Fragmandan gördüğümüz kadarıyla, babasının ölümünün ardından 7 yıl geçmiş bir Lara Croft’la karşı karşıyayız. Devasa şirketi yönetmeyi reddederek bisikletli kuryelik yapan karakterimiz, babasının gizemli ölümünü araştırmak için maceraya çıkıyor.

Angeline Jolie’nin başarılı performansı ile herkesin sevgilisi olan Lara Croft, modern oyun serisine uygun bir şekilde yeniden çekiliyor. Son yılların en başarılı oyuncularından birisi olarak gözüken Alicia Vikander’in başrolünde oynayacağı film, 16 Mart 2018 tarihinde vizyona girecek.

Lafı daha fazla uzatmadan, sizleri çok uzun süreden beri beklediğiniz Tomb Raider fragmanı ile başbaşa bırakıyorum. İyi seyirler.