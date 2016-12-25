Alien: Covenant Filminden İlk Fragman!

Sinemanın 'yaratığı' her zamankinden daha da korkunç bir şekilde geri dönüyor.

1979 yılında sinemanın ve popüler kültürün efsane karakterlerinden biri haline gelen Alien'ın ilk filmine imza atan efsane yönetmen Ridley Scott, 2012 yılında bir nevi ön hazırlık kapsımında Prometheus filminin de yönetmen koltuğundaydı.

Şimdi ise Alien'ı geri getirmeye hazırlanan Scott'ın 'Alien: Covenant' filminden ilk fragman gelmiş durumda. Filmin açıklaması şu şekilde: ''Covenant gemisinin mürettebatı, keşfedilmemiş bir cennet olduğunu düşündükleri yeni bir gezegen keşfederler. Fakat aslında bu karanlık gezegen, hepsinin hayal gücünün ötesinde bir tehditi ortaya çıkaracak ve mürettebatın tek kurtuluşu kaçmak olacaktır.''

Başrolde Prometheus'da olduğu gibi Michael Fassbander'ı izleyeceğimiz Alien: Covenant'da Fassbander'a James Franco, Katherine Waterson, Guy Pearce, Noomi Rapace ve Billy Crudup gibi isimler de eşlik etmekte. Film, 19 Mayıs'ta vizyonda olacak.