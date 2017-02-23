Alien: Covenant Filminin 5 Dakikalık Giriş Bölümü Yayınlandı

Alien serisinin yeni filmi Alien: Covenant'ın yaklaşık 5 dakika uzunluğundaki giriş bölümü yayınlandı. Basit bir kutlamanın bile bu kadar ürkütücü bir havada gerçekleşmesi bize film hakkında epey öngörü sunuyor.

İlk Alien filmi Oscar ödüllü ünlü yönetmen Ridley Scott tarafından 1979 yılında çevrilmiş ve hem gişe hasılatında, hem de eleştirmen yorumlarında muazzam bir başarı elde etmişti. Alien kısa süre içinde bir bilim kurgu-korku kültü haline geldi. Üç devam filmi, diğer bir kült Predator ile Alien'in kapışmasını konu alan iki spin-off derken, Ridley Scott serinin başına 2012 yılındaki "Prometheus" ile geri döndü.

Prometheus 100 milyon dolarlık bütçesine karşı sinemalarda 450 milyon dolara yakın gişe hasılatı elde etmeyi başardı. Psikopat uzaylıların ortaya ilk çıkışını konu alan film de eleştirmenlerden tam not aldı. Prometheus aynı zamanda Alien serisinin kökenlerini ele alan üçlemenin ilk filmiydi. Şimdi de köken üçlemenin ikinci filmi Alien: Covenant geliyor. Filmin yönetmen koltuğunda yine Ridley Scott oturacak ve baş rolünü Michael Fassbender üstlenecek. Diğer rollerde ise Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Demián Bichir ve James Franco gibi önemli isimler bulunacak. Yapım, 19 Mayıs 2017'de tüm dünyada gösterime girecek. Scotta'a göre sonunda sosyopat yaratıkların yaratılış sebebini öğrenebileceğiz.

Karşınızda Alien: Covenant filminin başlangıç kısmı: