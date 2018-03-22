'Alien' Mumyası Aslında Mutasyon Olmuş Bir İnsanmış

2003 yılında, Atacama Çölü'nde ıssız bir Şilili kasabada garip bir iskelet keşfedildi. Uzun bir kafatası, batık göz yuvaları ve inanılmaz derecede küçük bir gövdeye sahip bu uzaylı sanılan canlı aslında bir insanmış.

Kuru çöl koşullarıyla korunan, “Ata” olarak adlandırılan mumyalanmış iskelet, inkar edilemez biçimde garip. Sadece altı santim uzunluğunda, bir çift kaburgası eksik ve deforme olmuş bir baş ve yüze sahip. 15 yıl önce keşfedilmiş olmasına rağmen vücudunun mumyalanması yaklaşık 40 yıl öncesine dayanıyor, bu yüzden çok da eski bir bedene sahip değil. Keşfedilmesinden kısa bir süre sonra, bazı ufologlar Ata'yı bir belgeselde gösteren bir uzaylı olduğunu düşündüler.

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde mikrobiyolog ve immünolog olan Garry Nolan, Ata'ya daha yakından bakmaya karar verdi. 2013'teki çalışması sonucunda, Ata'nın gerçekten insan olduğu sonucuna vardı. Nolan'a göre bu minik insan altı ile sekiz yaş arasında öldü. Ancak Ata'nın cinsiyeti bilinmiyor ve neden uzun kafatası, batık ve eğik göz yuvaları, gelişmemiş orta nokta ve çene gibi garip fiziksel özelliklere sahip bu koca bir soru işareti. Nolan, Ata'nın bir çeşit cücelikten muzdarip olduğunu düşündü, ancak bu düşünceyi çok da destekleyen kanıtlara sahip değildi.

Gizem, 2013'teki analizden kısa bir süre sonra, Londra'daki Horiman Müzesi'nde doğal bir tarih küratörü olan Paolo Viscardi'nin iskeletin bir çocuktan gelemeyeceğinden şikayetçi olması ve bu durumun büyük bir fetüsün kalıntıları olması ihtimalinden sonra tekrar incelemeye alındı. Bu minik arkadaşımız iddialara göre, 14-16. haftalar arasında öllmüş ve ardından Atacama çölünde bir kilisenin yanına sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü terk edilmişti.

Nolan'nın meslektaşı olan Atul Butte, “Bu çocuğun kaç tane mutasyon geçirdiğini düşünmek oldukça şaşırtıcı. Nadir ve tanı konmamış hastalıkları olan çocuklarda artık daha sık genetik varyasyonlar mevcut ve tipik olarak biz de tıbbi alanda problemi “bir gen” olarak araştırıyoruz." açıklamasında bulundu. Yeni analizlere göre Ata, Şili kökenli bir insan kızdı. Ve aslında, altı yaşında bir çocuğun kemik yapısını sergilemesine rağmen, öldüğünde hala gelişmekte olan bir fetüs olması muhtemeldir. Bunun nedeni, araştırmacıların, Ata'nın nadir görülen bir kemik yaşlanması bozukluğundan muzdarip olması.