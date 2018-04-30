BBC 5 araştırmacılarının incelemeleri sonucunda, şirketlerin çevrimiçi alışveriş sitelerinde öne çıkmak için para ve ürün karşılığında yorum ve puan satın aldıkları ortaya çıktı.

Çevrimiçi alışverişlerin dünya ekonomisi üzerindeki etkisi günden güne artmaya devam ederken internet kullanıcıları, bir ürünü çevrimiçi mağazadan satın almadan önce, daha önce o ürünü kullanmış kişilerin yorumlarına büyük önem veriyor. İngiltere’deki Rekabet Kurumu’na göre yalnızca Birleşik Krallık’ta her yıl 23 milyar sterlin (128 milyar TL) değerinde çevrimiçi alışveriş, ürün yorumlarına göre gerçekleşiyor.

Fakat internet kullanıcılarının büyük önem verdiği ürün yorumları sanıldığı kadar güvenli olmayabilir. BBC 5 araştırmacıları, şirketlerin olumlu yorum ve yıldız karşılığında para ve ücretsiz ürün sunduğu söylentileri üzerinde konuyu incelemeye başladı ve dünyanın önde gelen inceleme sitesi Trustpilot’ta yayınlanan olumlu yorumlar satın almayı başardı. Ayrıca bazı forumlarda Amazon kullanıcılarının ürüne olumlu yorum vermesi karşılığında para iadesi aldığı de tespit edildi.

İngiltere’de gerçekleştirilen bir araştırmaya göre inceleme sitelerinde ürünler hakkında bilgi alan yetişkinler, karşılaştıkları yorumların yarısının sahte olduğunu öne sürdü. Bazı analistlere göre de Amazon gibi büyük kullanıcı kitlesine sahip web sitelerinde ürünlerin altında bulunan yorumların yarısına yakının sahte olma ihtimali bulunuyor. Ürünlerin yüksek puanlara ve iyi yorumlara sahip olması, daha fazla müşteri tarafından tercih edileceği anlamına geliyor.

Dünyanın en büyük e-Ticaret sitesi olan Amazon, 2016 yılında kullanıcılarının ücretsiz ürün ve para karşılığında olumlu yorum yapmasını yasaklamıştı. Fakat ‘sahte yorum’ faaliyetlerini sürmek isteyen şirketler, kapalı Facebook gruplarında organize olmaya devam etti. Bu gruplardan birine dahil olan BBC 5 araştırmacıları, gruba girdikten dakikalar sonra sahte yorum ve puanlama için teklifler almaya başladıklarını belirtti.

‘’Bizim için 5 yıldız daha iyi, markamıza değer veriyoruz ve size söz verdiğimizi gibi paranızı iade edeceğiz.’’ şeklinde bir teklifle karşılaşan BBC 5 araştırmacıları, ayrıca bir sitede ‘’Dan Box çalıştığım en saygı değer profesyonellerden biridir. Onunla çalışmak mutluluk vericiydi.’’ şeklinde para karşılığı bir yorum yazdırmayı başardılar.