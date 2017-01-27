Google Chrome’a gelen yeni güncelleme, fatura ödediğiniz ya da alışveriş yaptığınız sitelerin güvenli olup olmadığı konusunda Chrome’un sizi uyarmasını sağlıyor.

İnternet üzerinden alışveriş yapmak ve faturaları ödemek, oldukça harika bir imkan. Ancak kullanılan bazı sitelerin ne kadar güvenli olduğunu anlamak zor olabiliyor. Google Chrome’a gelen son güncellemeyle tarayıcıya eklenen bir özellik, bunu anlamayı kolay hale getiriyor.

Artık Google Chrome’da kredi kartı bilgilerinizi ya da bunun gibi hassas bilgileri isteyen ve HTTPS kullanmayan bir siteyi ziyaret ettiğinizde, o site Chrome tarafından “güvenli değil” (not secure) olarak işaretlenecek ve bu uyarı, adres çubuğunda site adresinin sol tarafında gösterilecek. HTTPS’in kullanımını daha da yaygın hale getirmek için Google tarafından böyle bir yöntem bulunmuş gibi görünüyor.

Ayrıca Chromium blogunda paylaşılan bir gönderide, Chrome’a gelen bu yeni güncellemenin, mobilde sayfa yenileme hızını %28 oranında arttığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca gönderide, bu güncellemenin ön bellekteki kaynakların yeniden kullanımını maksimuma çıkarmasının yanı sıra; daha düşük gecikme, güç tüketimi ve veri kullanımı sağladığı da ifade edildi.

Bunlarla birlikte, mobilde güncellemeden önceki ve sonraki sayfa yenileme hızlarının karşılaştırıldığı bir de video paylaşıldı.