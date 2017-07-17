Alışverişte Psikolojisi Bozulan Erkeklere Özel Oyun Konsolu!

İndirimler, ışıklar, vitrinler ve sayısız cansız mankenler içinde tam bir mayın tarlasına girip sağlıklarını kaybeden kocalara özel oyun konsolları Çin’in Şangay kentinde hizmete başladılar.

Alışverişten sıkılmak sadece Türk erkeklerine özgü bir durum değil. Dünyanın dört bir yanındaki erkekler, eşleriyle alışverişe çıktıklarında yaşama seviçlerini kaybedecek kadar bunalıma girebiliyorlar.

Ancak bu konuda oyunun kurallarını değiştiren bir adım, dünyanın en kalabalık nüfuslarından birine sahip olan Şangay kentindeki bir alışveriş merkezinden geldi. Kadınlar dükkanları talan ederken erkekler bu oyun alanında doyasıya vakit geçiriyorlar.

Global Harbour alışveriş merkezindeki konsollar, retro oyunlarla nostalji yaparak zaman öldürmek isteyen kocalar ve sevgililer için üretilmiş. Ruh eşleri girdikleri mağazalarda kredi kartlarının dibini kazırken, erkeklerin Space Invaders oyunuyla dünyayı kurtarması eşine nadir rastlanan bir olay.

Bir camekan içinde bulunan koltuğa oturup, bir monitör, klavye ve bilgisayarla karşılaşan katılımcılar, halllerinden hiç olamayacakları kadar memnun gözüküyorlar.

Bu tip adımların arkasında elbette alışveriş merkezi yöneticilerinin, mekan içinde harcanan süreyi ve harcanan parayı arttırmaya yönelik çabaları yer alıyor. Nitekim AVM’lere ebeveynleriyle gelen çocukların oyun merkezlerindeki bakıcılara terk edilmesi gibi bir durum var, ancak bakıcı yok.

Bu durum aynı zamanda tüketim toplumunun ulaşmış olduğu noktayı gözler önüne seriyor. Çin’in tarihi ve sıkı yönetim tavırları göz önüne alındığında AVM kültürüne dair bir ilkin buradan çıkması oldukça ironik olsa gerek.

Bir Çin atasözünün dediği gibi: “婚姻就像一個堡壘，進入那些以外，另一方面，盡量往裡走”

Yani: “Evlilik kale gibidir; dışındakiler girmeye, içindekiler çıkmaya uğraşır dururlar". Görüntüleri hemen aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz: